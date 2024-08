UN RAGAZZO DI 15 ANNI È STATO FERMATO PER L’ATTENTATO A SOLINGEN, IN GERMANIA – L’ADOLESCENTE POTREBBE ESSERE LA PERSONA CHE HA UCCISO TRE PERSONE E NE HA FERITE ALTRE OTTO DURANTE LA FESTA CITTADINA NELLA CITTÀ TEDESCA – LA POLIZIA NON ESCLUDE IL MOVENTE TERRORISTICO: L’ARMA È STATA TROVATA IN UN BIDONE DELLA SPAZZATURA - IL VIDEO DELL'ATTACCO...

ATTENTATO A SOLINGEN IN GERMANIA

POLIZIA, IL FERMATO PER L'ATTACCO A SOLINGEN HA 15 ANNI

(ANSA) - BERLINO, 24 AGO - Il giovane fermato nell'ambito delle indagini sul massacro di Solingen ha 15 anni. È quanto è emerso alla conferenza stampa della polizia in corso a Wuppertal. Gli inquirenti hanno confermato che si sta verificando se l'adolescente sia collegato all'attacco col coltello che ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di otto.

GERMANIA: POLIZIA NON ESCLUDE MOVENTE TERRORISTICO PER ATTACCO A SOLINGEN

(Adnkronos) - La polizia ha detto di non poter escludere il movente terroristico per l'attacco con coltello sferrato a Solingen, in Germania. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il capo della polizia Markus Rohrl, aggiungendo comunque di non conoscere il movente dell'attacco. Rohrl ha quindi rivolto un appello alla popolazione, chiedendo di evitare speculazioni e di condividere informazioni sui social media.

attentato a solingen 4

GERMANIA: SOLINGEN, TROVATA IN BIDONE SPAZZATURA ARMA USATA PER ATTACCO

(Adnkronos) - E' stata trovata in un bidone della spazzatura nel centro di SOLINGEN l'arma utilizzata per accoltellare decine di persone durante la festa per celebrare i 650 anni di fondazione della città. Lo riferiscono i media tedeschi.

GERMANIA: POLIZIA, ' 3 I MORTI E 8 I FERITI DI CUI 5 IN MODO GRAVE'

attentato a solingen in germania

(Adnkronos/Dpa) - L'attacco con il coltello ieri sera a Solingen ha provocato la morte di tre persone, una donna e due uomini, e il ferimento di altre otto, cinque delle quali in modo grave, ha reso noto la polizia che ha ammesso "di non aver indizi sul luogo" in cui possa essere ora l'assalitore di cui non c'è neanche una descrizione e su cui non ci sono altre informazioni, come scrive l'agenzia di stampa tedesca 'Dpa'.

Le vittime sono state scelte a caso, ma è stata deliberatamente presa di mira la gola, ha aggiunto il ministero degli Interni, sempre secondo la Dpa. E' riuscito a fuggire nel panico che ha fatto seguito agli accoltellamenti, ha aggiunto un portavoce del ministero degli Interni del Land della Renania settentrionale Vestfalia.

ATTENTATO A SOLINGEN IN GERMANIA

"E' il nostro problema principale. Non abbiamo ancora informazioni su di lui e questo è il nostro grande problema", ha affermato il portavoce della polizia di Wuppertal, Alexander Kresta.

L'attacco è iniziato intorno alle 9.45 nella zona di un mercato, nel centro di Solingen, in cui era stato allestito un palco per un concerto. L'assalitore ha agito sembra da solo secondo testimoni, proprio di fronte al palco.

