26 apr 2022 19:55

LA RAGGI NON SAPEVA MANCO FARE I CONCORSONI GIUSTI - PIOGGIA DI RICORSI PER BLOCCARE LA SELEZIONE BANDITA DALLA EX SINDACA PER 1.521 POSTI A TEMPO INDETERMINATO COME FUNZIONARIO AL CAMPIDOGLIO: NEI QUIZ LE DOMANDE ERANO FORMULATE MALE E NON PREVEDEVANO SOLUZIONI - UNO DEI QUESITI ERA TALMENTE AMBIGUO E MAL SCRITTO CHE TUTTE LE POSSIBILITÀ PROPOSTE ERANO SBAGLIATE: INEVITABILE LA STRONCATURA DEL TAR, E ORA...