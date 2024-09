IN RAI TIRANO UN SOSPIRO DI SOLLIEVO PER LA SENTENZA SULLO “SCORREGGIA GATE” – IL GUP DI ROMA PROSCIOGLIE I 6 GIORNALISTI DENUNCIATI PER STALKING DALLA LORO COLLEGA DEL TG1, DANIA MONDINI – TRA LORO L'EX DIRETTORE DEL TELEGIORNALE, ANDREA MONTANARI, CHE COMMENTA: “VIENE RESTITUITA PIENA DIGNITÀ ALL'INTERO TG1, CHE NON È IL LUOGO IN CUI IMPUNEMENTE SI POSSA STALKERARE UNA GIORNALISTA” – MONDINI AVEVA DENUNCIATO UNA “PROGRESSIVA OPERA DI DEMANSIONAMENTO”, CON IL “TRASFERIMENTO NELLA STANZA DI UN COLLEGA, NOTORIAMENTE SOFFERENTE DI INSOPPRIMIBILI ANOMALIE INTESTINALI...”

Estratto dell’articolo di Federica Pozzi per “il Messaggero”

dania mondini

Una «bella giornata», quella di ieri, in casa Rai, dopo la decisione del gup di Roma di prosciogliere i sei giornalisti denunciati dalla loro collega del Tg1 Dania Mondini per stalking. Il giudice ha disposto il non luogo a procedere perché «il fatto non sussiste» nei confronti dei due ex direttori Giuseppe Carboni e Andrea Montanari, del loro vice Filippo Gaudenzi, del caporedattore Piero Damosso, del suo vice Marco Betello e della giornalista Costanza Crescimbeni [...]

ANDREA MONTANARI TG1

Mondini, nel 2018, aveva presentato una querela contro i colleghi, denunciando «sistematiche aggressioni psicologiche operate mediante una serie di comportamenti vessatori e denigratori da parte dei propri superiori sul posto di lavoro». La giornalista ha denunciato: mi hanno «isolata in modo da costringermi a lasciare il Tg1 della mattina».

Quindi la richiesta di rinvio a giudizio del luglio 2023 del sostituto procuratore generale, in cui si legge che nei confronti della Mondini era stata avviata una «progressiva opera di demansionamento» con il «trasferimento nella stanza di un collega, persona notoriamente sofferente di insopprimibili anomalie intestinali».

GIUSEPPE CARBONI

Dopo un anno di indagini, nel novembre 2019, la Procura di Roma aveva chiesto l'archiviazione ma dopo due anni, nell'ottobre 2021, all'udienza sull'opposizione, fissata dopo l'opposizione della parte lesa, il giudice aveva fatto sapere che nel frattempo la Procura generale aveva avocato il procedimento.

E ieri è arrivata la decisione del gup che ha prosciolto tutti gli indagati ritenendo che i fatti contestati non sussistano, come sostenuto dalle difese dei giornalisti Rai. Di conseguenza, anche i certificati di salute - presentati da Mondini - relativi a un «disturbo dell'adattamento persistente con sintomi ansiosi di grado lieve e una patologia cardiologica caratterizzata da fibrillazione», non sarebbero dipesi dal comportamento dei colleghi.

costanza crescimbeni foto di bacco

«Quella odierna è una bella giornata per noi, per il Tg1 e anche per la giustizia. Viene restituita piena dignità a sei giornalisti e, insieme a loro, all'intero Tg1 che non è il luogo in cui impunemente si possa stalkerare una giornalista. Nulla di tutto ciò è accaduto ed oggi viene finalmente ripristinata la verità dei fatti», ha commentato l'ex direttore del Tg1, Andrea Montanari [...]

Restano però, ha spiegato, «sei anni in cui sei giornalisti imputati e le loro famiglie hanno dovuto fare i conti con la pena di accuse e campagne di stampa infamanti» [...]

FILIPPO GAUDENZI dania mondini 1