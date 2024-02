21 feb 2024 10:30

IL RANCORE NON MUORE MAI - UN 74ENNE DI FALERIA, IN PROVINCIA DI VITERBO, HA SFANCULATO LA FAMIGLIA DA MORTO: HA FATTO SCRIVERE SUI MANIFESTI FUNEBRI CHE “FIGLI, GENERO E MOGLIE NON ERANO GRADITI AL SUO FUNERALE” – NON È CHIARO COSA ABBIA SPINTO L’UOMO A SMERDARE I PARENTI IN PUBBLICO E SE LORO SE LO ASPETTASSERO, MA…

