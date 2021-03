IL RAP MAFIOSETTO DEI BIMBIMINKIA - DOPO UNA RAFFICA DI ARRESTI CONTRO IL CLAN DI LATINA DI SILVIO-TRAVALI, SU YOUTUBE È COMPARSO UN FILMATO DI RAGAZZINI CHE CANTANO ORGOGLIOSI: "SE SEI IN ZONA MIA FACCIO BANG BANG BANG" E ALTRE SPARATE A EFFETTO - LA CLIP È STATA RIMOSSA MA HA RACCOLTO QUASI 3 MILA VISUALIZZAZIONI GIRANDO TRA CELLULARI E CHAT PRIVATE - UNA SFIDA AGLI INQUIRENTI CHE SONO GIÀ PARTITI CON LE IDENTIFICAZIONI… - VIDEO

Il video dei ragazzi del clan Di Silvio Travali

Marco Cusumano per “Il Messaggero”

video clan di silvio travali

La polizia indaga su un video, pubblicato su YouTube, per celebrare i leader del clan Di Silvio-Travali colpiti da una raffica di arresti nell'operazione Reset. La clip, comparsa sabato e rimossa ieri sera, ha raccolto quasi tremila visualizzazioni rimbalzando tra cellulari e chat private.

video clan di silvio travali 9

Nelle immagini si vedono ragazzi giovanissimi, alcuni con il volto coperto da passamontagna, che scandiscono in chiave rap frasi di questo tenore: «Se sei in zona mia faccio bang bang bang», «c'ho in mano un fero pronto, siamo cresciuti nella fame, tra coltelli e lame» per poi culminare in «Latina è cosa nostra», in riferimento al potere del clan.

video clan di silvio travali 8

Un clan in realtà pesantemente colpito da retate e arresti della polizia, come avvenuto nell'ultima operazione Reset, con 19 ordinanze di custodia cautelare nelle quali viene contestata anche l'aggravante del metodo mafioso.

video clan di silvio travali 7

Una delle donne arrestate, ora ai domiciliari, compare addirittura nella clip mentre conta il denaro. Una sfida che non è passata inosservata. «Abbiamo iniziato l'identificazione di tutte le persone che compaiono - spiega Giuseppe Pontecorvo, capo della Squadra Mobile - chiedendo al gestore di rimuovere il video. È un fatto molto grave che non può essere sottovalutato come una bravata». La clip è scomparsa ieri sera, ma non si sa ancora se per iniziativa di YouTube o per volontà degli stessi autori che potrebbero averla rimossa.

LE IMMAGINI

video clan di silvio travali 6

Le immagini sono state girate nella zona dei cosiddetti Palazzoni, alla periferia della città, il quartier generale della famiglia Travali che gestiva il traffico di droga insieme ai Di Silvio. «Rispetto la strada, faccio una rapina a mano armata no contatti, solo contanti c'ho un amico e di sicuro non è pentito», è il riferimento ai pentiti grazie ai quali la polizia ha messo a segno diversi arresti negli ultimi tre anni. Sembra di assistere a una sorta di "Mo ce ripigliamm' tutt' chell che è o nuost" di Gomorra, ma qui la fiction non c'entra, i riferimenti sono tutti reali.

