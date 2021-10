6 ott 2021 19:28

UN RAPIMENTO E TANTI COMPLICI - UN PADRE HA RAPITO IL FIGLIO DI 5 ANNI STRAPPANDOLO DALLE BRACCIA DELLA MADRE, UNA 26ENNE MOLDAVA CHE SI ERA RIFUGIATA IN ITALIA PER NON AVERE PIÙ A CHE FARE CON L’UOMO CHE GIÀ IN PASSATO AVEVA PORTATO VIA IL BIMBO: LA DONNA STAVA PORTANDO A SCUOLA IL PICCOLO QUANDO LE SI È AVVICINATO UN FURGONE CON DENTRO QUATTRO UOMINI E…