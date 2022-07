RAPINA A DENTE ARMATO - A ROMA, UNA 20ENNE È STATA AGGREDITA A MORSI E BOTTIGLIATE DA UN UOMO CHE VOLEVA RUBARLE IL TELEFONINO - LA RAGAZZA È STATA AVVICINATA IN UN TRATTO DI STRADA POCO ILLUMINATO TANTO CHE LA GIOVANE NON È RIUSCITA A VEDERE BENE L’AGGRESSORE…

Presa per i capelli, morsa e colpita a bottigliate. Tutto per prenderle il telefono. Aggressione choc a Roma in zona Centocelle. La vittima una ragazza di 20 anni stava tornando a casa quando dall’ombra è spuntato un uomo. D’improvviso la ragazza si è trovata braccata. Viene strattonata per i capelli ma continua a tenere stretto in mano il cellulare. Così il rapinatore la morde al braccio per farle lasciare la presa. Prende l’oggetto ma con una bottiglia di vetro la colpisce prima si scappare. Lasciandola per strada traumatizzata.

La vicenda agghiacciante raccontata dal Messaggero, è accaduta in via degli Olivi a Centocelle, alle 23 circa di sera. In un tratto di strada poco illuminato tanto che la giovane non riesce a vedere bene l’aggressore. Con il terrore che le offusca i ricordi riesce a dire in seguito che aveva la carnagione scura ma niente più.

I poliziotti intervenuti raccolgono la prima testimonianza. Che potrebbe arricchirsi di nuovi particolari una volta passato lo choc. La giovane si fa medicare dai sanitari del 118 ma rifiuta di essere portata in ospedale, lo avrebbe fatto il giorno dopo. Saranno ora le indagini a cercare di dare un volto all’aggressore. Un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di sorveglianza nell’area.

Il precedente

Un precedente molto simile è accaduto in un minimarket vicino alla stazione Termini. In quel caso il rapinatore per cercare di arrivare alla cassa e prendere i contanti ha morso la mano della titolare arrivando quasi staccarle un dito. L’aggressore, un 22enne brasiliano senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato dalla Polizia nel sottopasso di via Marsala e sottoposto a fermo per rapina e lesioni.

