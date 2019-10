UN RAPINATORE PER AMICO – SINGOLARE SCENA IN ARGENTINA DOVE UN UOMO SCENDE DA UN MOTORINO E PUNTA LA PISTOLA ALLA TESTA DI UN PASSANTE – MA QUANDO LA SVENTURATA VITTIMA SI GIRA, IL MALVIVENTE RICONOSCE CHE IL TIZIO È UN SUO AMICO: A QUEL PUNTO LA TENSIONE DI SCIOGLIE E I DUE SI ABBRACCIANO…(VIDEO)

Da "www.ilmessaggero.it"

rapina finisce in un abbraccio 7

Questa singolare scena è stata ripresa da una telecamera di sicurezza in Argentina: un uomo scende da una moto pronto a derubarne un altro puntandogli contro una pistola ma i due evidentemente si conoscono perché le minacce si risolvono in un abbraccio e tanti saluti.

rapina finisce in un abbraccio 8

