RAPINATORI DI POLSO – LA POLIZIA HA ARRESTATO UNA BANDA DI TRE LADRI SPECIALIZZATI NEI FURTI DI OROLOGI DI LUSSO NEL CENTRO DI MILANO. IL COLPO PIÙ CLAMOROSO L’HANNO MESSO A SEGNO IL 5 GIUGNO SCORSO, QUANDO HANNO RUBATO UN RICHARD MILLE MODELLO FELIPE MASSA AD UN TURISTA UZBEKO – I TRE, ALGERINI TRA I 21 E I 24 ANNI, FACEVANO FINTA DI CHIEDERE INDICAZIONI E… – VIDEO

Da www.lastampa.it

Si erano specializzati nei furti di orologi di lusso nel centro di Milano. Il colpo più clamoroso lo hanno messo a segno il 5 giugno scorso in via Manzoni, quando hanno rubato un orologio Richard Mille modello Felipe Massa ad un turista uzbeko. La Polizia di Stato ha arrestato 3 persone, tutte algerine, tra i 21 e i 24 anni e fermato un altro 22enne algerino. La banda era specializzata in furti con destrezza e tutti i componenti avevano alle spalle diversi precedenti. Il 6 luglio la banda aveva preso di mira una coppia in galleria Passarella, a pochi passi da piazza San Babila.

Hanno fatto finta di chiedere indicazioni stradali e hanno rubato all'uomo un orologio Hublot modello Classic Fusion del valore di circa 6mila euro. l 24enne e il 22ene sono stati fermati nella zona di via Padova, vicino alla palazzina di via Cavezzali, 11 dove abitavano. Il 21enne era già detenuto per altri reati nel carcere di San Vittore.

I poliziotti del commissariato Centro hanno fermato il 24enne con un 22enne algerino e una 32enne marocchina. I due uomini corrispondevano agli autori di una rapina avvenuta l'11 settembre in via Hoepli. I due avevano rubato un orologio Patek Philippe, modello Geneve, dal valore di 20mila euro ad un cittadino cinese.

La refurtiva è stata trovata nello zainetto della donna, che è stata denunciata per ricettazione. Il 22enne è stato fermato mentre il 24enne è indagato anche per questo reato. Sono anche stati ritrovati un cronografo Maurice Lacroix, 6 smartwatch Garmin, 2 obiettivi Sony per un macchina fotografia reflex oltre a 4mila euro in contanti e gli abiti usati dalla banda per le rapine.

