RAPITO DAL CALCIO! – VIDEO! IL CALCIATORE CATANESE IGNAZIO BARBAGALLO HA VOLUTO CHIUDERE IN GRANDE LA SUA LUNGA CARRIERA. È ARRIVATO UN ELICOTTERO CHE È SCESO IN CAMPO E L’HA RAPITO, CON TANTO DI CAVALCATA DELLE VALCHIRIE IN SOTTOFONDO IN STILE “APOCALYPSE NOW” – IL GIUDICE SPORTIVO LO HA SQUALIFICATO MA LUI L’HA PRESA CON FILOSOFIA: “POCO MALE, LA MIA CARRIERA È FINITA IN GLORIA...”

Da www.repubblica.it

l'addio al calcio in grande stile di ignazio barbagallo 1

Un addio al calcio "particolare" per Ignazio Barbagallo, 55enne giocatore del Città di Viagrande (Terza categoria, Catania). Alla fine della partita con il Play Shop Nebrodi, venerdì 29 marzo, un elicottero è sceso in campo e l'ha portato via. Barbagallo è famoso a Catania e dintorni per le sue goliardate ed è specializzato nel trasporto di sposi con mezzi particolari.

l'addio al calcio in grande stile di ignazio barbagallo 18

"Già 20 anni fa avevo provato a dare l'addio al calcio così - ha raccontato Barbagallo - ma il pilota dell'elicottero vide i carabinieri in campo e si spaventò". Stavolta era tutto in regola: aveva chiesto e ottenuto autorizzazioni da sindaco e polizia municipale. Meno spiritoso è stato il Giudice sportivo, che ha squalificato Barbagallo fino al 30 giugno e il terreno di gioco del Viagrande fino al 31 maggio. "Poco male" commenta l'ormai ex, "la mia carriera è finita in gloria, così".

