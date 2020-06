30 giu 2020 17:22

RAPPORTI DI BUON VICINATO – UN 46ENNE HA UCCISO IL VICINO DI CASA DI 68 ANNI IN PIENA NOTTE IN UNO STABILE DI MILANO: ALLE 2.45 L’ASSASSINO SI È PRESENTATO ALLA PORTA DELL’UOMO CON UN COLTELLO DA CUCINA E LO HA TRAFITTO – PARE CHE IN PASSATO CI FOSSERO STATI GIÀ SCONTRI E DISCUSSIONI…