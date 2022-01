20 gen 2022 12:48

NEL RAPPORTO SUI CASI DI PEDOFILIA NELL'ARCIDIOCESI DI MONACO E SUL LORO OCCULTAMENTO, IL PAPA EMERITO JOSEF RATZINGER VIENE ACCUSATO DI COMPORTAMENTI "ERRONEI" IN 4 CASI, RELATIVAMENTE AL PERIODO IN CUI ERA ARCIVESCOVO - SECONDO IL RAPPORTO SONO QUASI 500 LE VITTIME DI ABUSI NELL'ARCIDIOCESI DI MONACO DI BAVIERA E ALMENO 235 GLI AUTORI, FRA CUI 173 PRETI - AL CARDINALE REIHNARD MARX, CHE NON HA PRESENZIATO ALLA PRESENTAZIONE, SONO STATI ATTRIBUITI ERRORI DI COMPORTAMENTI RELATIVAMENTE A 2 CASI DI ABUSI NEL 2008 - LA SMENTITA DI RATZINGER E LA CONTRORISPOSTA: "E' POCO CREDIBILE"