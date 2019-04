9 apr 2019 15:30

RAPUNZEL MI FA UNA PIPPA – LA PRINCIPESSA DELLA DISNEY ESISTE, ABITA IN CINA, MA NON È UNA GRAZIOSA DONZELLA: E' UNO ZOZZONE DI 77 ANNI CHE NON TAGLIA I CAPELLI DA QUANDO NE AVEVA 23 - OGGI PUÒ "VANTARE" UNA CHIOMA LUNGA OLTRE 5 METRI E MEZZO: PER ASCIUGARLA COMPLETAMENTE SERVONO ALMENO DUE PERSONE E TRE ORE DI TEMPO, MA LUI SI RIFIUTA DI DARE UNA SPUNTATINA...