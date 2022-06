RASPONE ANIMATO - ARRESTATO IL MANIACO CHE SI MASTURBAVA IN PUBBLICO NEI PARCHI DI ROMA TRAVESTITO DA "SAILOR MERCURY", UN PERSONAGGIO DEL CARTONE ANIMATO "SAILOR MOON" - UNA VOLTA AVVIATA LA PERQUISIZIONE NELLA MACCHINA, I CARABINIERI HANNO TROVATO ALTRI COSTUMI: UNO DA CHEERLEADER E UNO DA SPIDERMAN - IL SOSPETTO È CHE ABBIA...

Flaminia Savelli per “il Messaggero”

Una vita all'apparenza senza ombre quella dell'uomo fermato e denunciato per atti osceni aggravati in luogo pubblico e su cui sono ancora in corso gli accertamenti. Sono stati i video postati dai residenti del quartiere Parioli a incastrarlo.

L'uomo, travestito da Sailor Mercury, una delle protagoniste del cartone animato giapponese Sailor Moon, era stato notato nei giardini tra via di Vigna Filonardi e via Ruggero Fauro. Lì - nel mese di maggio- era stato più volte notato mentre con la parrucca viola si masturbava. I residenti allarmati un pomeriggio sono però riusciti a filmarlo: le immagini di chat in chat sono finite poi ai carabinieri del comando dei Parioli. I militari hanno quindi avviato una fitta rete di controlli, accertamenti e appostamenti nelle zone indicate dai residenti. Hanno ascoltato anche numerosi negozianti della zona che hanno confermato la presenza dell'uomo travestito.

Fino a quando lo hanno sorpreso, vicino alla sua auto, mentre stava per indossare il costume. A quel punto è stato identificato e sono scattati i controlli su eventuali precedenti. Gli accertamenti sono tutt' ora in corso: secondo i primi controlli non ci sarebbe nessun precedente analogo nel passato del maniaco. Che anzi avrebbe un lavoro regolare e avrebbe condotto fin qui, una vita specchiata.

Quando i carabinieri lo hanno intercettato nel parco di Vigna Filonardi, si stava appunto travestendo come la protagonista del noto cartone. Tuttavia non è stato colto in flagranza di reato. Anche se, una volta avviata la perquisizione nella macchina, i militari hanno trovato altri costumi di scena. Nello specifico si tratta di un abito da cheerleader e uno da Spiderman.

Il denunciato, secondo quanto ricostruito, arrivava nella zona dei Parioli - che frequentava - da un quartiere della periferia romana, fuori dal raccordo anulare. I carabinieri, dopo averlo identificato e sequestrato i travestimenti, hanno mandato una informativa in procura: spetta ora ai magistrati capitolini procedere. Il sospetto, su cui intanto stanno indagando gli investigatori, è che abbia preso di mira anche altre zone della Capitale.

Sempre con lo stesso sistema ma indossando abiti differenti. Ecco perché il caso è ancora aperto: i militari hanno allargato le ricerche ai quartieri vicini incrociando date e segnalazioni. L'obiettivo è quello di ricostruire movimenti e spostamenti delle ultime settimane. F

