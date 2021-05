RATTO CAPITALE - NON HA RESISTITO ALLA PUBBLICITÀ NEGATIVA DEL VIDEO SUL TOPONE CHE BANCHETTAVA NEL REPARTO GASTRONOMIA, SOTTO GLI OCCHI DEI CLIENTI: IL SUPERMERCATO “TIGRE” DI VIALE ANGELICO, A ROMA, CHIUSO DEFINITIVAMENTE – SUI TOPI ARRIVA L'ALLARME DELLA ASL: "COL CALDO LA SITUAZIONE PEGGIORERÀ" - VIDEO

Dal Corriere della Sera - Roma

Tweet sul topo nel supermercato a Roma

Non ha resistito alla pubblicità negativa del video (diventato rapidamente virale) sul topo che banchettava nel reparto gastronomia, sotto gli occhi dei clienti. Così, il giorno dopo l' ispezione e la relativa informativa in Procura dei carabinieri del Nas, il gestore del supermercato «Tigre» di viale Angelico, in Prati, si è arreso. Ha fatto togliere le insegne sulla strada e nel sito Internet usato per pubblicizzare l' attività è apparsa una scritta su fondo rosso: «Chiuso definitivamente». I controlli del Nucleo antisofisticazioni giovedì mattina si erano conclusi con l' apposizione dei sigilli e il sequestro penale dell' esercizio, causato dalle gravi carenze igienico-sanitarie (confezioni rosicchiate, escrementi in vari punti). Ma più ancora a provocare il colpo definitivo per l' esercizio è stato il disdoro provocato dal video diffuso in Rete.

SUI TOPI ARRIVA L'ALLARME DELLA ASL

Valentina Lupia per La Repubblica - Roma

Il Times

È allarme ratti a Roma. A lanciarlo sono i comitati di quartiere insieme alla Asl Roma 1. « Il problema dei topi esiste - spiega Rosaria Marino, dirigente per la Sicurezza alimentare della Asl Roma 1 - . E coinvolge in particolare le zone lungo il fiume Tevere e il centro storico».

Gli stessi comitati di quartiere, da Trastevere a Prati raccontano di roditori a zonzo per le strade « e in particolare attorno ai cassonetti dell' immondizia, in cerca ovviamente di cibo » , racconta, per fare soltanto un esempio, Renato Sartini del comitato Amici di via Plava, che si occupa del decoro del parco di via Sabotino. E «anche qui ce ne sono molti, più di prima » , denuncia Walter Candiloro di Trastevere App.

Topo Prati Roma 3

Alla luce di segnalazioni e controlli, dalla Asl Roma 1 auspicano una maggiore collaborazione con l' azienda capitolina dei rifiuti. « Le autorità dovrebbero lavorare congiuntamente con l' Ama - prosegue Marino - . I cassonetti spesso e volentieri si trovano proprio davanti ai ristoranti. Èd è lì che i topi vanno ad alimentarsi», attirati dagli scarti di cibo. « E da fuori a dentro il locale è un attimo», precisa la dirigente Asl. Insomma: i tempi di raccolta sono fondamentali. « A rimetterci, quando un topo entra in un locale, è tutta la comunità: esercenti, ristoratori e cittadini », precisa l' esperta Asl.

Altro, poi, che "topolini". Il topo che compariva nel video del supermarket che qualche giorno fa ha fatto il giro del web era un "rattus norvegicus", «un roditore - precisa Marino - particolarmente grande e aggressivo che arriva dalle fogne » . Per gli esperti, anche a giudicare dalla quantità degli escrementi trovati nel magazzino del negozio (poi chiuso dai Nas) non si tratterebbe dell' unico roditore in zona.

Topo Prati Roma 2

E non è tutto. « Maggio - spiega Anna Vincenzoni (PD), assessora all' Ambiente del municipio I - è da sempre uno dei mesi nei quali c' è il picco di rifiuti e ogni anno si ripropone il problema della raccolta». E a questo, dice, si aggiunge «un affanno pressoché costante nella puntualità della raccolta per le utenze non domestiche. Finché il contratto di servizio verrà calato sui municipi e i sistemi di raccolta saranno replicati in maniera identica su tutti i territori della città, la situazione rimarrà invariata » .

Con topi a banchettare tra le buste lasciate a terra o cadute durante le procedure di raccolta dei rifiuti dai cassonetti.

« Col caldo, poi, e con le alte temperature gli alimenti nei e vicino ai cassonetti tende a degradarsi più rapidamente » , spiega Rosaria Marino. Insomma: è proprio quel cattivo odore che si percepisce forte passando d' estate vicino ai bidoni della spazzatura che attira i ratti. Ma anche blatte e gabbiani. E perfino, spostandosi più verso Roma nord, i cinghiali. Gli " altri" abitanti della Capitale.

Topo Prati Roma 3