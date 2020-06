30 giu 2020 19:14

IL RAZZISMO DELL'ANTIRAZZISMO - PER L’ORGOGLIO NERO DI BEYONCÉ L’INCLUSIONE PASSA DALL’ESCLUSIONE (DEI BIANCHI) – SBARCA SU DISNEY+ CON UN VISUAL ALBUM INTITOLATO “BLACK IS KING” LEGATO ALLA STORIA DEL GIOVANE SIMBA, IL PROTAGONISTA DE “IL RE LEONE” - ANNUNCIATO COME UN “MEMORIALE DELLA CULTURA NERA” E UN INNO ALLA “DIVERSITÀ E ALL'INCLUSIONE”, IN ''BLACK IS KING'' COMPAIONO SOLO ATTORI DI COLORE… - VIDEO