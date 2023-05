UN RAZZO DI TRAVERSO PER CICCIO-KIM – È FALLITO IL LANCIO IN ORBITA DEL PRIMO SATELLITE SPIA NORDCOREANO: IL MISSILE CHE LO TRASPORTAVA SI È SCHIANTATO NEL MAR GIALLO A CAUSA DI UN PROBLEMA AI MOTORI – PYONGYANG ASSICURA CHE EFFETTUERÀ “IL PRIMA POSSIBILE” UN NUOVO LANCIO – GLI STATI UNITI ACCUSANO KIM JONG-UN DI VIOLARE LE RISOLUZIONE DELL’ONU

(ANSA-AFP) - La Corea del Nord ha annunciato che il suo satellite militare, lanciato poche ore fa, "è caduto in mare". Lo afferma l'agenzia di Stato Kcna.

"Il nuovo razzo di trasporto satellitare 'Cheollima-1' si è schiantato nel Mare occidentale della Corea perdendo slancio a causa dell'avvio anomalo del motore a due stadi dopo la separazione di uno stadio mentre volava normalmente", ha riferito l'agenzia di stampa centrale coreana.

(ANSA) - La Corea del Nord ha assicurato che effettuerà "il prima possibile" un nuovo lancio per la messa in orbita del suo primo satellite spia militare in risposta al fallimento del tentativo odierno. Il "veicolo di lancio spaziale", come è stato definito dall'agenzia ufficiale Kcna, è caduto oggi nel mar Giallo dopo un volo "anomalo", hanno riferito i militari di Seul.

Il Nord ha ammesso l'insuccesso dell'iniziativa, dicendo che il suo nuovo razzo 'Chollima-1', che trasportava il satellite da ricognizione militare 'Malligyong-1', è finito in mare a causa "dell'avviamento problematico del motore del secondo stadio", in base ai giudizi di un funzionario rilanciati dalla Kcna.

Il Comando di stato maggiore congiunto sudcoreano ha dichiarato di aver rilevato il lancio da Tongchang-ri, sulla costa occidentale del Nord, alle 6.29 locali (23.29 di martedì in Italia) e che "il proiettile è caduto nelle acque a circa 200 chilometri a ovest dell'isola di Eocheong. Stiamo conducendo un'ulteriore analisi in collaborazione con gli Stati Uniti", ha affermato il Comando in una nota.

Il Nord aveva notificato all'inizio della settimana a Giappone e Organizzazione marittima internazionale il piano per il lancio del satellite tra il 31 maggio e l'11 giugno, nonostante le critiche secondo cui le operazioni avrebbero violato le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu che vietano qualsiasi attività coinvolga la tecnologia dei missili balistici.

Subito dopo il lancio, il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha convocato una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale e condannato l'intemperanza del Nord. Mentre gli Usa hanno accusato Pyongyang di violare “in modo sfacciato le molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu, aumentando le tensioni e rischiando di destabilizzare la situazione della sicurezza nella regione", ha detto in una nota il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Adam Hodge.

Martedì Ri Pyong-chol, vicepresidente della Commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori nordcoreano, ha ufficializzato il piano di lancio, difendendo la necessità di avere satelliti e di altri mezzi di ricognizione per far fronte a "pericolosi attacchi militari" di Stati Uniti e Corea del Sud.

Kim Jong Un ordina il lancio dei missili missili della corea del nord Kim Jong Un con il missile balistico intercontinentale (ICBM) 2 test missilistici corea del nord