RE CARLO AMMAZZA “IL VITELLO GRASSO” PER HARRY – IL SOVRANO D’INGHILTERRA HA INVITATO IL FIGLIOL PRODIGO ALLA FESTA DI COMPLEANNO DEL 14 NOVEMBRE. LA MOGLIE MEGHAN PROBABILMENTE NON CI SARÀ PER EVITARE PSICODRAMMI, MA LUI ANDRÀ. E DA LÌ PARTIRÀ LA RICONCILIAZIONE CON IL PADRE E, FORSE CON IL FRATELLO WILLIAM - LA RICERCA DI UNA CASA, IL RUOLO DI CAMILLA E I SEGNALI DI UN RIAVVICINAMENTO

Attorno alla tavola si deciderà il futuro delle relazioni in casa Windsor. Come spesso, in famiglia. […] una famiglia con gioie e dolori, relazioni complicate e liti in casa: quelle di Harry e Meghan con il resto dei Windsor.

L’occasione sarà il compleanno di Carlo III, il 14 novembre quando compirà 75 anni, un traguardo che il re ha deciso di trascorrere in famiglia. Primo compleanno dopo l’incoronazione solenne del 6 maggio scorso. Nessuna celebrazione ufficiale, solo un ritrovo in famiglia […]. […]

E proprio attorno alla tavola di una cena in famiglia che la Royal Household sta organizzando con l’aiuto della regina Camilla per i 75 anni del re, potrebbe essere gettato il seme di un inizio di riconciliazione tra il principe cadetto, Harry e i Windsor.

Le ultime indiscrezioni confermano infatti il re avrebbe invitato il figlio ribelle Harry e probabilmente anche la moglie Meghan con i nipoti, alla sua cena di compleanno. Difficile che la duchessa di Sussex arrivi a Londra dove l’attendono sondaggi inclementi (meno amato di lei solo il principe Andrea travolto dallo scandalo del caso Epstein Giuffre), ma Harry pare ci sarà.

L’inizio del ritorno in famiglia? «E’ ancora tutto vago, ma se Harry verrà sarà comunque l’inizio di una strada che porta alla riconciliazione. E quanto a Meghan non so se sia stata invitata», risponde al Corriere da Londra lo storico britannico Hugo Vickers, biografo della regina madre e vicinissimo ai Windsor. L’inizio anche di una ricucitura anche con il fratello William? La più difficile? «Penso sia un passo nella giusta direzione, la riconciliazione è sempre possibile».

Harry e Meghan non saranno dunque i nuovi Edoardo VIII e Wallis Simpson, in un «esilio» dorato a vita. «La monarchia ne ha bisogno – ha detto al Corriere Tina Brown, giornalista e scrittrice, amica di Diana, che ha diretto il «New Yorker» -. Devono tornare: la foto dei Windsor al balcone di Buckingham Palace, senza di loro, è monca. E basta guardare all’affetto che ha circondato il ritorno di Harry per il funerale della regina, quando ha sfilato col fratello William».

Brown ci ha confermato che Carlo sta lavorando per riportarli a Londra: «Full time credo non ce la farà. Non torneranno indietro del tutto, ma credo che il re dovrebbe continuare a insistere, magari cercare assieme una formula che consenta loro di tornare in modo part-time. Anche Meghan sarebbe straordinariamente utile, per il Commonwealth».

[…] L’inizio di una riconciliazione che – nonostante tutto, nonostante la biografia del principe, «Spare» (Mondadori), il documentario per Netflix dei duchi di Sussex in cui rovesciarono sui Windsor veleni e accuse – ormai è nell’aria da mesi. Da quando Harry ha annunciato i nuovi progetti per il gigante dello streaming che non prendono più di mira la Firm, la Ditta dei Windsor.

E l’immagine serena di Harry al gran premio di F1 in Texas lo scorso weekend fa il paio con le ultime indiscrezioni che ipotizzano un ritorno in Gran Bretagna da parte del principe Harry con Meghan per cercare una nuova soluzione abitativa […] Se il principe Harry torna a Londra, e cerca anche una nuova casa pied à terre, è la conferma che i Sussex adesso sono avviati su un terremo di progressivo riavvicinamento.

[…] E chissà cosa porterà in dono al padre-re il figlio ribelle Harry? Intanto Carlo ha deciso di fare lui un regalo al Paese per i 75 anni che festeggerà il 14 novembre: il Coronation food prject. Maxi piano anti spreco-alimentare per distribuire 200 milioni di pasti l’anno, nel Regno Unito. E’ il primo grande progetto varato nel ruolo di sovrano. Il primo grande passo dell’Età Carolingia iniziata un anno fa con la morte della regina Elisabetta II. […]

