RE CARLO NON È STATO NEMMENO INCORONATO E GIA' IL "PARENTAME" RISCHIA DI TOGLIERGLI IL SONNO - NON BASTAVANO IL FRATELLO ANDREA, IL FIGLIO HARRY E LA NUORA MEGHAN. ADESSO BISOGNA TEMERE CHE MIKE TINDALL, MARITO DELLA NIPOTE ZARA, SI POSSA FAR SCAPARE QUALCHE PAROLA DI TROPPO ALL’ISOLA DEI FAMOSI: PRIMA DI ENTRARE NEL REALITY PARE CHE CARLO LO CONVOCHERÀ PER UN DISCORSETTO E…

Estratto dell'articolo di Vittorio Sabadin per “il Messaggero”

zara mike tindall gettyimages 1385829092

Si pensava che il nuovo sovrano del Regno Unito, Carlo III, avrebbe portato la monarchia nella modernità, ma nessuno credeva possibile un salto così ardito nel mondo contemporaneo: Mike Tindall, marito di Zara Phillips, figlia della principessa Anna, e nipote della defunta Sovrana, parteciperà al reality tv I' m a Celebrity, Get Me Out of Here, l'equivalente britannico dell'Isola dei Famosi. (…)

Il Sun, che ha dato la notizia, e gli altri tabloid britannici si chiedono quali segreti della famiglia reale potrà rivelare Mike nelle lunghe serate passate con gli altri naufraghi intorno ad un falò. Con sua moglie Zara ha frequentato i Sussex quando venivano a Londra e chissà quante gliene hanno raccontate Harry e Meghan.

re carlo 1

E' probabile che Carlo, che di Tindall è zio, lo convochi per una chiacchierata prima dell'inizio delle riprese, per fargli capire che se pensa anche lui di diventare famoso con i gossip sui Royals deve anche essere pronto a pagarne il conto, che sarà salato.

Tindall andrà in Australia insieme con altre celebrità come il comico Seann Walsh e il cantante Boy George, e le telecamere lo seguiranno 24 ore su 24, abolendo ogni forma di privacy. Il rischio di passare il segno lasciandosi andare a qualche confidenza di troppo è alto, anche perché gli autori del programma faranno di tutto perché questo accada.

mike tindall e zara phillips 4

(…) Chi non si attiene all'obbligo della riservatezza, che è la condizione essenziale per continuare a far parte della Royal Family, ne pagherà le conseguenze, anche sul piano legale.

(…)

mike tindall e il principe harry

LE INSIDIE IN ARRIVO Nei prossimi mesi la Royal Family dovrà superare ostacoli molto seri, rappresentati oltre che dal libro di Harry e dalle puntate di Netflix anche dalla ripresa di The Crown in novembre, con la nuova serie che si occuperà del matrimonio tra Carlo e Lady Diana e con una puntata che avanzerà il sospetto che il marito della Regina, il principe Filippo, abbia avuto una storia con Peggy Knatchbull, una grande amica con la quale condivideva la passione per le corse di carrozze trainate da cavalli.

mike tindall e zara phillips 3

A Buckingham Palace tutti sanno che in fatto di donne Filippo amava guardare le vetrine, ma non comprava mai. In ogni caso, nessuno sente davvero il bisogno che in un periodo difficile come questo qualcun altro vada nella giungla a raccontare in tv i fatti privati della famiglia.

andrew parker lord chamberlain e re carlo 2 re carlo 2 re carlo e la sorella anna al funerale della regina elisabetta re carlo, william e harry al funerale della regina elisabetta re carlo e camilla 1

mike tindall zara phillips e harry e meghan fuori dalla cattedrale di st pauls al giubileo di platino mike tindall e zara phillips 1 mike tindall zara phillips e harry e meghan fuori dalla cattedrale di st pauls al giubileo di platino mike tindall zara phillips e harry e meghan fuori dalla cattedrale di st pauls al giubileo di platino mike tindall 1 mike tindall 2 mike tindall 3 mike tindall 4 mike tindall e zara phillips 2