RE CARLO PASSA ALL’INCASSO – IL SOVRANO, PER LA MODICA CIFRA DI 120 EURO, APRE LE PORTE DEL CASTELLO DI BALMORAL FINO AL 4 AGOSTO: I 3400 BIGLIETTI SONO ANDATI ESAURITI IN POCHE ORE E QUARANTA PERSONE AL GIORNO POTRANNO CIRCOLARE PER SETTE STANZE AL PIANO TERRA. CHI VUOLE POTRÀ SGANCIARE 50 EURO IN PIÙ PER UNA MERENDA A BASE DI TÈ CON "SCONES", TORTE E TRAMEZZINI SERVITI SU PORCELLANE UTILIZZATE DALLA REGINA VITTORIA - MA LA DECISIONE HA CREATO TENSIONI TRA CARLO E WILLIAM CHE NON AVEVA INTENZIONE DI…

Estratto dell’articolo di Paola De Carolis per il “Corriere della Sera”

regina camilla e re carlo

[…] da oggi circa 40 persone al giorno potranno avventurarsi laddove sinora solo i reali, i primi ministri e una manciata di ospiti eccellenti hanno potuto mettere piede.

Il castello di Balmoral viene aperto ai visitatori per espresso volere di re Carlo, cui preme dare dei Windsor un’immagine più umana improntata sulla trasparenza. Il pubblico ha accolto l’iniziativa con grande entusiasmo: i 3.400 biglietti — si estende sino al 4 agosto il periodo di apertura — sono esauriti in poche ore con acquirenti in arrivo non solo dal Regno Unito ma anche dagli Stati Uniti, dall’Australia, dalla Nuova Zelanda.

castello di balmoral

Cento sterline, 120 euro, per la visita guidata — circa 45 minuti con 15 esperti che si danno il turno —, 50 in più per chi desidera fermarsi anche a prendere il tè con scones , torte e tramezzini: una merenda che sarà servita — anche questa è stata una decisione di Carlo — con le porcellane ancora utilizzate dai reali e realizzate per la regina Vittoria e il marito Alberto, primi proprietari reali di quello che è il rifugio scozzese dei Windsor, la loro reggia più amata.

carlo arriva a balmoral

[…] il turista potrà circolare per sette stanze al pianoterra utilizzate dai Windsor, notando piccoli dettagli della loro esistenza. Gli armadietti tramutati in casse per lo stereo in soggiorno, ad esempio, i romanzi in edizione tascabile di PD James, l’ampio gong con il quale si avvertono gli ospiti che la cena è imminente (sarebbe stato realizzato con i resti di una nave utilizzata nella battaglia di Trafalgar), il salone dove venne fotografata Elisabetta per l’ultima volta (Carlo ha cambiato la tappezzeria di alcuni divani e il tappeto).

la regina elisabetta accoglie liz truss a balmoral

Le guide spiegano come il castello di Balmoral sia prima di tutto «una casa vera», tanto che William si sarebbe opposto, almeno inizialmente, al progetto del padre: quegli interni d’estate sono, dopotutto, il regno immaginario e il parco giochi dei suoi tre figli.

Quando erano piccoli erano stati suoi e del fratello Harry e così via per generazioni di reali dal 1852.

