IL RE HA TROVATO MOGLIE (UN'ALTRA) - IN THAILANDIA IL RE MAHA VAJIRALONGKORN HA TRASFORMATO LA SUA AMANTE, LA SUA EX GUARDIA DEL CORPO DI 34 ANNI, NELLA SUA NUOVA NOBILE CONSORTE REALE: IN UNA CERIMONIA IN POMPA MAGNA PER IL 67° COMPLEANNO DEL MONARCA, LA DONNA HA STRISCIATO AI PIEDI DEL RE CHE LE HA VERSATO ACQUA SUL CAPO – LA SCENEGGIATA SOTTO GLI OCCHI IMPASSIBILI DELLA PRIMA MOGLIE CON CUI RAMA X È CONVOLATO A NOZZE APPENA TRE MESI FA: SI TRATTA DELLA PRIMA VOLTA CHE…(VIDEO)