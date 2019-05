IL RE PLAYBOY - MAHA VAJIRALONGKORN SCIOGLIE LE RISERVE E ACCETTA LA CORONA DA 7,3 CHILI D'ORO (E UN DIAMANTE) CHE LO PONE AL TRONO DELLA THAILANDIA - LA SUA TRA GOSSIP, GAFFE E SCANDALI, REGNERÀ CON IL NOME DI RAMA X - IN PATRIA PER LEGGE NON PUÒ ESSERE CRITICATO, MA IL PAESE È DIVISO TRA FEDELI ALLA MONARCHIA E CHI APPOGGIA L'EX PREMIER SINAWATRA - UN RE PAZZARIELLO: HA NOMINATO GENERALE IL SUO BARBONCINO - FOTO E VIDEO

1 - THAILANDIA, SALE AL TRONO IL RE PLAYBOY

Francesco Malfetano per “il Messaggero”

La Thailandia ha un nuovo re. Tre giorni di cerimonie e una corona d' oro e diamanti da 7,3 chili hanno reso ufficialmente Maha Vajiralongkorn nuovo sovrano del Paese dei sorrisi. In realtà Rama X - questo il nome scelto per regnare - governava già dal 2016 e cioè da quando, dopo aver retto il Paese per 70 anni sempre con il sostegno del suo popolo, il padre Bhumibol Adulyadej era morto.

I tre giorni di festa per l' incoronazione del 66enne Vajiralongkorn sono iniziati ieri al palazzo reale di Bangkok con una serie di rituali che hanno fuso le credenze buddiste e induiste. Prima con le abluzioni di purificazione con l' acqua dei cinque fiumi e quattro stagni thailandesi, e poi con otto importanti capi politici e religiosi del paese che hanno versato acqua sulle mani del re. Il culmine della cerimonia però c' è stato quando Vajiralongkorn si è poggiato in testa la corona d' oro di oltre 7 chili e ha ricevuto il più sacro gioiello della monarchia: il chatra, un ombrello a nove balze rifinito in oro.

Al rito ha assistito anche la sua quarta moglie e neo regina, Suthida Tidjai, sposata il primo maggio. Dopo una lunga relazione mai ufficializzata, pur di tenere al suo fianco l' attuale Regina, Rama X l' aveva resa prima generale e poi vice-responsabile della sua sicurezza, sollevando molte polemiche nel Paese. Anche per questo l' entusiasmo per l' incoronazione da parte del popolo, comunque accorso attorno al palazzo reale, non è stato neppure paragonabile a quello del 2006 per festeggiare i sette decenni di regno di Rama IX.

Inoltre da allora il Paese è stato lacerato dalle divisioni politiche tra gialli monarchici e rossi fedeli all' ex premier Thaksin Shinawatra, creando una situazione molto complessa in cui Vajiralongkorn dovrà districarsi. A differenza della corona infatti, l' aura semi-divina che aleggiava attorno al padre non è stata ereditata da Rama X che, anzi sulle spalle ha decenni di gossip e una burrascosa vita sentimentale.

I SANDALI E I MILITARI

Due anni fa ad esempio, alcune foto che lo ritraevano all' aeroporto di Monaco di Baviera hanno fatto il giro del mondo: l' allora principe in sandali, jeans di qualche taglia più piccola, canotta alzata con grandi tatuaggi in vista e cagnolino in braccio era stato accolto in alta uniforme dai soldati dell' esercito che lo attendevano all' imbarco dell' aereo presidenziale.

Decenni di intemperanze che hanno spinto Bhumibol, proprio per tutelare il figlio e l' immagine reale, a stabilire nel Paese la legge di lesa maestà più severa al mondo. Nonostante ciò Rama X dovrà faticare per guadagnarsi il supporto delle generazioni più giovani che guardano in maniera critica alla monarchia.

E l' inizio non sembra molto incoraggiante. Nonostante il suoprimo ordine reale proclamato ieri sia stato quello di «regnare con giustizia», Vajiralongkorn ha già accentrato su di sé alcuni poteri di nomine, assumendosi anche la gestione del ricchissimo Ufficio immobiliare della corona. Allo stesso modo alla vigilia delle elezioni di marzo ha esortato la popolazione a votare per «brave persone», riferendosi ai suoi protetti nell' establishment, e ha promosso nelle gerarchie militari i suoi ufficiali. Decisioni calate dall' alto che i thailandesi non sembrano apprezzare e rischiano di far perdere ulteriormente prestigio alla monarchia.

2 - CHI È MAHA VAJIRALONGKORN

Manuela Gatti per “il Giornale”

Maha Vajiralongkorn si è incoronato da solo. Ha preso la corona dalle mani del bramino indù e, con una smorfia, se l' è posata sul capo: 7,3 chilogrammi di strati d' oro, con un diamante indiano sulla cima. Poca cosa in confronto a quanto lo attende ora: succedere a un padre, Bhumibol Adulyadej, che ha superato qualsiasi record di permanenza al potere, sedendo sul trono per settant' anni esatti, e che era amatissimo dalla sua gente. Dopo la sua morte, il lutto è durato due anni.

Un compito complesso soprattutto alla luce della personalità del nuovo sovrano: eccentrico, rimasto per la maggior parte della sua vita lontano dalla Thailandia, Vajiralongkorn è poco popolare tra i connazionali e non apprezzato a causa delle tante rotture con la tradizione.

Nonostante ciò, ieri è toccato a lui sedere sul trono Bhadrapitha, imbracciare lo scettro e la spada incastonata di pietre preziose e pronunciare il primo comando, identico a quello del predecessore: «Regnerò con giustizia, per il bene e la felicità del popolo thai». Così si è aperto il regno di Vajiralongkorn, ora Rama X, in realtà sovrano della Thailandia già dall' ottobre 2016, dopo la scomparsa del padre, ma incoronato solo ieri nel Gran Palazzo reale di Bangkok.

Le celebrazioni dureranno tre giorni, tra sfarzosi riti che mescolano la fede indù a quella buddista, ma la giornata clou è stata quella di ieri. Protagonista l' acqua, considerata elemento sacro in Thailandia. Di buon mattino, vestito di bianco, Vajiralongkorn si è sottoposto al bagno di purificazione nelle acque raccolte da cinque fiumi e quattro laghi thailandesi.

Successivamente, nella Sala del trono, otto diverse autorità civili e religiose gli hanno versato altra acqua consacrata sulle mani. Infine, l' incoronazione. Poi la visita al più sacro dei templi buddhisti del Paese, il Wat Phra Kaew, nel centro storico della capitale, dov' è custodito il Buddha di smeraldo. Oggi e domani si continuerà a festeggiare con la processione - sette chilometri di percorso lungo il quale si stima si assieperanno almeno 200mila persone, sfidando il caldo - e poi il saluto al popolo dal balcone del Palazzo reale.

Per molti, queste potrebbero essere le uniche occasioni di vedere il monarca: fino a questo momento Vajiralongkorn ha vissuto per la maggior parte del tempo in Germania, dove è in possesso di una maxi tenuta da oltre 11 milioni di euro in una ricca zona di Monaco. In realtà fin da giovane il neo sovrano prese le distanze dal Paese natale: dopo le scuole primarie a Bangkok, è andato a studiare prima nel Regno Unito, nel Somerset, e poi a Sidney, in Australia.

Ma non è solo la lontananza fisica a farlo percepire come distante agli occhi dei sudditi. Il 66enne ha fatto di tutto per rompere con le convenzioni e con l' etichetta reale. Scrive il quotidiano britannico The Guardian che la sua stessa madre, in un viaggio negli Usa negli anni Ottanta, lo descrisse come «un Don Giovanni».

Sposato e divorziato per tre volte, due giorni prima dell' incoronazione ha detto a sorpresa di essersi accasato con una quarta moglie. Lei, Suthida Tidjai, diventata dunque regina, è un' ex assistente di volo della compagnia di bandiera thailandese, promossa da Vajiralongkorn viceresponsabile della propria sicurezza e poi comandante della Guardia reale.

Ma l' elenco degli aneddoti che hanno come protagonista il nuovo re è lungo: dal barboncino Foo Foo nominato generale, alle accuse di essere coinvolto in attività illecite. Storie che circolano più sui giornali tedeschi, e stranieri in generale, che sulla stampa thailandese: nel Paese vige ancora il reato di lesa maestà, che può costare anche decine di anni di carcere a chi offende la famiglia reale.

