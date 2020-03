REALE RACCOMANDAZIONE - VI RICORDATE DEL VIDEO IN CUI HARRY CERCA DI CONVINCERE IL CAPO DELLA DISNEY A TROVARE UN LAVORO ALLA MOGLIE? È UFFICIALE: MEGHAN MARKLE SARÀ FARE LA VOCE NARRANTE DI UN DOCUMENTARIO AMBIENTALISTA, “LA FAMIGLIA DI ELEFANTI”, ATTESO SULLA PIATTAFORMA DISNEY+ IL 3 APRILE, CIOÈ APPENA TRE GIORNI DOPO LA MEGXIT - VIDEO

Gloria Satta per “il Messaggero”

harry e meghan a caccia di lavoro 2

Un video rubato, e presto diventato virale, aveva nelle settimane scorse colto Harry d'Inghilterra nell'atto di raccomandare la moglie Meghan Markle come doppiatrice presso il capo della Disney, Bob Iger. Messaggio ricevuto.

Oggi, mentre il mondo trepida per la salute di Carlo d'Ighilterra, il futuro re, risultato positivo al coronavirus, arriva la notizia ufficiale: il primo lavoro «non reale» della duchessa di Sussex, in fuga con il marito dalla Royal Family, è proprio fare la voce narrante di un documentario ambientalista, La Famiglia di Elefanti, atteso sulla piattaforma Disney + il 3 aprile, cioè tre giorni appena dopo la Megxit (la data ufficiale del divorzio è il 31 marzo), nel quadro dell'omaggio al Mese della Terra che include il documentario intitolato Echo, il delfino.

harry e meghan a caccia di lavoro 1

Il compenso della Markle andrà in beneficenza e precisamente a favore di Elephants Without Borders, un'organizzazione che aiuta e proteggere gli animali dal bracconaggio.

IL TITOLO

L'annuncio della Disney definisce la nuova doppiatrice Meghan, The Duchess of Sussex, omettendo giustamente il titolo di Sua Altezza Reale che, dopo la fuga in Canada, non le spetta più. Nella versione italiana del documentario la voce narrante sarà Elisa (e Cristiana Capotondi quella di Echo, il deflfino).

harry e bob iger

Protagonisti di La Famiglia di Elefanti sono il pachiderma africano Shani e il suo cucciolo Jomo che, insieme al loro branco, intraprendono un epico viaggio di centinaia di chilometri attraverso il deserto del Kalahari alla faticosa ricerca di un paradiso verde tra temperature infernali e predatori sempre in agguato.

L'ipotesi che Meghan, 38 anni, attrice in non memorabili serie tv prima di incontrare Harry, stesse per firmare un contratto con Disney circolava da tempo: gli accordi sarebbero stati presi dietro le quinte ben prima che i duchi di Sussex annunciassero l'intenzione di staccarsi dalla Royal Family.

harry e bob iger 1

LA DATA

I bene informati parlano del 31 luglio 2019: fu allora che, in occasione della première londinese di Il Re Leone, sarebbe stato girato il video galeotto, diffuso solo di recente, in cui Harry raccomanda la moglie a Iger.

E ieri qualcuno ha criticato la decisione di annunciare la collaborazione di Meghan con lo studio hollywoodiano in concomitanza con le notizie allarmanti sulla salute del futuro re d'Inghilterra, mentre la 94enne Regina Elisabetta si è ritirata in isolamento nel castello di Windsor e l'impero britannico è stato provvisoriamente affidato al giovane William che, forse, gradirebbe il sostegno del fratello.

la faccia di willow bay, la moglie di iger

Ma la Megxit non ammette deroghe. E Markle non si accontenterebbe di fare la doppiatrice: sogna adesso un ruolo di supereroina. Con relativo compenso milionario.

harry e meghan markle 1 harry bob iger meghan markle beyonce 1 harry e bob iger 3 harry e meghan markle 2 harry e meghan markle 3 harry bob iger meghan markle beyonce harry e bob iger 2