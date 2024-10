7 ott 2024 11:18

LA REALTA' TRASFORMATA DALLE PAROLE - LA CORTE DI GIUSTIZIA UE HA STABILITO CHE DENOMINAZIONI COME "BISTECCA" O "SALSICCIA" POSSONO ESSERE UTILIZZATI ANCHE PER PRODOTTI CONTENENTI PROTEINE VEGETALI - I GIUDICI HANNO ACCOLTO IL RICORSO DI TRE ASSOCIAZIONI FRANCESI E UN'AZIENDA, CHE SOSTENEVANO CHE UN DECRETO DEL GOVERNO FRANCESE, CREATO PER TUTELARE LA TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI DEGLI ALIMENTI, FOSSE CONTRO IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - LA CORTE SOSTIENE CHE...