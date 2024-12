2 dic 2024 08:27

IL REDDITO DI CITTADINANZA E’ CANCELLATO, I FURBETTI CHE NE HANNNO APPROFITTATO NO - DENUNCIATE 29 PERSONE IN PROVINCIA DI VARESE CON L’ACCUSA DI TRUFFA AI DANNO DELLO STATO: HANNO INCASSATO INDEBITAMENTE IL SUSSIDIO PER OLTRE 330MILA EURO - TRA I DENUNCIATI CI SONO FRONTALIERI CHE NON AVEVANO DICHIARATO DI AVER TROVATO LAVORO IN SVIZZERA, IMPRENDITORI CHE FALSIFICAVANO I CONTI PER CONTINUARE A INCASSARE IL REDDITO E 12 GIOCATORI D'AZZARDO CHE IL SUSSIDIO SE SPUTTANAVANO SCOMMETTENDO ONLINE…