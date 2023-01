REDDITO RATIONEM - A NAPOLI IL NUMERO DI PERSONE CHE RICEVE IL SUSSIDIO E’ IL DOPPIO DI TUTTA LA LOMBARDIA - UNA DIFFERENZA ENORME TRA NORD E SUD. IL 65% DELLE FAMIGLIE CON L’ASSEGNO CONTRO LA POVERTÀ È NEL MEZZOGIORNO E NELLE ISOLE (759.767) MENTRE POCO PIÙ DEL 20% RISIEDE AL NORD. NEL CENTRO LE FAMIGLIE COINVOLTE SONO 174.425 PARI A QUASI IL 15% - PER NON PERDERE IL REDDITO DI CITTADINANZA ENTRO IL 31 GENNAIO BISOGNA RINNOVARE L’ISEE CON I DATI AGGIORNATI. ECCO COME SI RINNOVA…

A dicembre hanno ricevuto il reddito di cittadinanza 164.215 famiglie della provincia di Napoli per 422.715 persone coinvolte. Un numero che supera il doppio di quelle di tutta la Lombardia che nello stesso mese sono state 81.115 per 151.433 persone coinvolte. E’ quanto emerge dalle tabelle dell’Osservatorio Inps sul Reddito e la pensione di cittadinanza. Nel mese le famiglie che hanno ricevuto il reddito nel complesso sono state 1.168.722 per 2.483.885 persone coinvolte.

La differenza tra Nord e Sud

Il 65% delle famiglie con l’assegno contro la povertà è nel Sud e nelle Isole (759.767) mentre poco più del 20% risiede al Nord. nel Centro le famiglie coinvolte sono 174.425 pari a quasi il 15% del totale. Nel Mezzogiorno l’assegno medio a dicembre è stato superiore di oltre 100 euro rispetto al Nord con 580,80 euro medi a fronte dei 477,23 del Settentrione.

Reddito di cittadinanza: la scadenza del 31 gennaio

Per non perdere il Reddito di cittadinanza entro il 31 gennaio bisogna rinnovare l’Isee con i dati aggiornati. Ma come si rinnova? Per rinnovare l’Isee si deve compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e presentarla alle Poste, al Comune, a un centro di assistenza fiscale o anche online sul portale dell’Inps. Per avere diritto al Reddito, lo ricordiamo, bisogna avere un Isee inferiore a 9.360 euro.

