Giovanni Bernardi per "www.corriere.it"

Quando il ladro si pente e, dopo aver rubato ad un’anziana ricoverata in ospedale gioielli per duemila e 500 euro, li restituisce spedendoli ai carabinieri con una raccomandata. Il singolare episodio si è verificato a Suzzara, in provincia di Mantova, dove nella giornata di lunedì 15 febbraio i militari della locale stazione hanno reso ad una 89enne un anello e un collier con pietre preziose che le erano stati sottratti lo scorso 22 dicembre.

La vicenda era stata raccontata dalla stessa 89enne, il cui nome è Lucia Pinotti, sia ai giornali che ad un trasmissione televisiva. Nei giorni immediatamente precedenti lo scorso Natale infatti la signora era stata costretta a fare la spola tra l’ospedale di Suzzara e l’ospedale di Mantova per alcuni accertamenti. Proprio durante una delle visite nel nosocomio suzzarese, l’89enne aveva dovuto consegnare indumenti e preziosi al personale ospedaliero.

Quando però i propri averi le sono stati restituiti, l’amara scoperta: anello e collier erano spariti. A quel punto l’anziana aveva sporto denuncia ai carabinieri e aveva segnalato il caso all’ospedale di Suzzara, che aveva a sua volta avviato un’indagine interna. In contemporanea la vicenda era stata riportata anche dai media. Sta di fatto che, probabilmente grazie alla risonanza provocata dall’episodio, il ladro deve essersi evidentemente pentito.

E così alcuni giorni fa ai Cc di Suzzara è arrivata una raccomandata contenuta in una busta gialla indirizzata proprio al militare che aveva raccolto la denuncia e stava eseguendo le indagini. Dopo un controllo da parte degli artificieri, la busta è stata aperta e si è appurato che all’interno vi erano proprio i gioielli della signora Pinotti. I preziosi prima dell’invio erano stati ripuliti a dovere per non lasciare impronte digitali e il nome lasciato dal mittente (obbligatorio per l’invio di raccomandate) è risultato falso.

Il timbro postale riporta invece la dicitura «Mantova». Dopo tutti i controlli del caso, i carabinieri hanno quindi avvisato l’anziana suzzarese e nel pomeriggio di lunedì 15 i gioielli sono stati restituiti. Ovvia l’emozione dell’89enne, che ha spiegato come, oltre al valore economico, per lei quei preziosi abbiano anche un intenso valore sentimentale.

