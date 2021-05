7 mag 2021 18:43

REGALI BOOMERANG - LA MOTOVEDETTA LIBICA CHE IERI HA SPARATO CONTRO I PESCHERECCI ITALIANI E' STATA UN DONO DELL'ITALIA ALLA LIBIA PER AIUTARE IL PAESE A CONTRASTARE L'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA - FINO AL 2018 ERA IN DOTAZIONE ALLA GUARDIA DI FINANZA, POI E' STATA CEDUTA INSIEME AD ALTRI 23 MEZZI NAVALI - QUANDO ERA IN SERVIZIO DA NOI, SI CHIAMAVA G92 ALBERTI