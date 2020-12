IL REGALO DI NATALE BY SASSOLI - STAMATTINA I VERTICI DEL PARLAMENTO EUROPEO HANNO DECISO DI LICENZIARE 60 ADDETTI AL CATERING, A PARTIRE DA GENNAIO 2021 - SI TRATTA DELL’80 PER CENTO DEL PERSONALE ADDETTO A RIEMPIRE LA PANZA DEI PARLAMENTARI EUROPEI E DEGLI EUROBUROCRATI - E PENSARE CHE DURANTE IL PRIMO LOCKDOWN QUESTI LAVORATORI PREPARARONO PIU' DI 2000 PASTI PER I SENZATETTO DI BRUXELLES...

Dagonews

DAVID SASSOLI

Che bel regalo di Natale! Stamattina i vertici del Parlamento europeo hanno deciso di licenziare 60 addetti al catering a partire da gennaio 2021. Si tratta dell’80 per cento del personale addetto a riempire la panza dei parlamentari europei e degli euroburocrati.

Un gruppo di eurodeputati di vari partiti e nazionalità, per l'Italia in testa Sergio Berlato, chiede al presidente David Sassoli di bloccare i licenziamenti. Per la serie: non si possono mandare in mezzo a una strada i lavoratori poco prima del Natale. E' questo lo spirito natalizio degli Euroburocrati?

parlamento europeo 1

Gli addetti al catering, che non hanno nessuna colpa per questa crisi, sono l'ultima ruota del carro delle Eurospese. Tra l’altro il Parlamento Ue negli ultimi mesi ha risparmiato cifre stratosferiche, visto che - ad esempio - i deputati non hanno potuto viaggiare causa Covid e non hanno speso soldi in spostamenti.

I lavori si svolgono al 90 per cento via remoto, sessione Plenaria compresa: i deputati votano dai loro stati membri. E pensare che durante il primo lockdown questi lavoratori prepararono piu' di 2000 pasti per i senzatetto di Bruxelles. Perche' Sassoli ha deciso di fare questo bel regalo di Natale agli addetti del catering? Vuole cancellare il debito accumulato dagli Stati durante la pandemia ma in casa sua taglia senza pietà…