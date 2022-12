IL REGALO DI NATALE DI PUTIN A ZELENSKY: OGGI L’UCRAINA SI È SVEGLIATA SOTTO UNA PIOGGIA DI MISSILI. COLPITE LE CITTÀ DI SUMY, KHARKIV E KRYVYI RIH, DOVE È NATO IL PRESIDENTE UCRAINO. BOMBE ANCHE SULLA CAPITALE, KIEV, CHE È IN BLACKOUT E SENZ’ACQUA – LA STRATEGIA DI “MAD VLAD”: TAGLIARE COMPLETAMENTE LE FORNITURE IDRICHE ED ELETTRICHE AGLI UCRAINI, E SPERARE CHE SIANO LORO AD ARRENDERSI (O MORIRE DI FREDDO)

1. 'ALLARME MASSICCIO ATTACCO AEREO A ZHYTOMYR,SIRENE A KIEV'

(ANSA) - Il governatore di Zhytomyr, nell'ovest dell'Ucraina, ha avvisato i cittadini della minaccia di un "massiccio attacco missilistico". Le sirene stanno risuonando anche a Kiev e nelle regioni di Kharkiv, Vinnytsia, Chernihiv, Mykolaiv e Kirovohrad. L'amministrazione comunale della capitale ha chiesto ai residenti di correre nei rifugi. Lo riferiscono i media ucraini. (ANSA).

2. KIEV, SUMY E KHARKIV IN BLACKOUT DOPO ATTACCO RUSSO

(ANSA) - Blackout nel distretto nord-orientale ucraino di Sumy e nella città orientale di Kharkiv a causa dei missili lanciati dall'esercito russo questa mattina, lo riferiscono gli amministratori locali citati dai media del Paese. Il governatore di Zhytomyr Vitaliy Bunechko ha affermato che gli ingegneri cercano di prevenire danni su larga scala alle strutture energetiche implementando interruzioni di corrente.

3. UCRAINA,'VITTIME SOTTO LE MACERIE NELLA CITTÀ DI ZELENSKY'

(ANSA) - A Kryvyi Rih, città meridionale di origine del presidente Volodymyr Zelensky, un edificio residenziale è stato colpito e potrebbero esserci vittime sotto le macerie: ha scritto su Telegram il vice capo dell'amministrazione presidenziale Kyrylo Tymoshenko, Il sindaco della città dell'Ucraina centrale Poltava, Oleksandr Mamai, ha affermato che l'intera regione è senza elettricità, indicando che la Russia ha colpito le infrastrutture energetiche nell'area, riportano i media ucraini.

4. BOMBARDATA KIEV, LA CAPITALE SENZA ACQUA

(ANSA) - La capitale dell'Ucraina è rimasta senza fornitura idrica a causa dei bombardamenti russi di questa mattina, ha reso noto il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko. "A causa dei danni all'infrastruttura energetica, ci sono interruzioni nell'erogazione dell'acqua in tutte le zone della capitale", ha dichiarato. E ha aggiunto che i treni della la metropolitana non viaggiano perchè le stazioni servono come rifugio per i cittadini.

5. UCRAINA:DUE MORTI NELLA CITTÀ DI ZELENSKY,KIEV IN BLACKOUT

(ANSA-AFP) - Due vittime sono state recuperate dalle macerie di un edificio residenziale colpito da un missile russo a Kryvyi Rih, città di origine del presidente Volodymyr Zelensky. Intanto a Kiev la compagnia energetica ucraina Dtek ha dichiarato che nella capitale sono in corso blackout di emergenza a causa dell'attacco missilistico di questa mattina.

Al momento dalle macerie dell'edificio colpito da un missile russo a Kryvyi Rih sono stati estratti dalle macerie anche cinque feriti, tra cui due bambini, ha dichiarato il governatore regionale Valentin Reznichenko.

