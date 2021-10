12 ott 2021 19:59

REGINA DI BASTONI - ELISABETTA II È COMPARSA IN UN'OCCASIONE PUBBLICA PER LA PRIMA VOLTA "AIUTATA" DA UN BASTONE DA PASSEGGIO - LA SOVRANA, 95 ANNI, SI È PRESENTATA A UN EVENTO CON UN SUPPORTO PER CAMMINARE: NEL 2003 E 2004 LE ERA SERVITO DOPO OPERAZIONI AL GINOCCHIO, QUESTA VOLTA NON C’È ALCUN MOTIVO MEDICO, MA È STATO USATO SOLO "PER COMODITÀ" (SI CHIAMA VECCHIAIA…)