E LA REGINA PAGA - SECONDO IL "DAILY TELEGRAPH", IL PRINCIPE DOVRA' SBORSARE IN TUTTO 14 MILIONI DI EURO PER LA TRANSAZIONE CON VIRGINIA GIUFFRE, LA DONNA CHE LO HA ACCUSATO DI ABUSI, UNA SOMMA DIFFICILE DA METTERE INSIEME ANCHE PER UN REALE - PER QUESTO ALCUNI PARLAMENTARI HANNO CHIESTO UN'INDAGINE SUI CONTI DEL DUCA - E A YORK VOGLIONO CHE RINUNCI AL TITOLO DI DUCA...

Dagonews

il principe andrea il principe carlo e la regina elisabetta

Come farà il principe Andrea a pagare la transazione con Virginia Giuffre? Il conto, secondo il Daily Telegraph, dovrebbe aggirarsi intorno ai 12 milioni di sterline (circa 14 milioni di euro) tra risarcimento alla Giuffre e parcelle degli avvocati.

I tabloid prima, e i parlamentari poi, si stanno quindi domandando dove troverà tutto questo denaro e soprattutto vogliono accertarsi che il conto non venga saldato con soldi pubblici. La rendita annuale del principe, pagata dalla regina, è di 270.000 sterline. Il mese scorso Andrea ha venduto uno chalet in Svizzera. La villa valeva circa 17 milioni di sterline, ma dovrà dividere l’incasso con l’ex moglie, Sarah Ferguson, senza contare che la proprietà era gravata da un mutuo. Per questo molti pensano che sarà la regina ad aiutare il figlio a pagare il conto, come fece quando si trattò di sostenere economicamente Carlo durante il divorzio da Diana.

principe andrea

Secondo il Daily Telegraph la regina ha già utilizzato le sue entrate private per aiutare Andrea con le sue fatture legali e il giornale ha riferito che avrebbe contribuito all'accordo utilizzando le entrate della sua tenuta privata del Ducato di Lancaster. Tuttavia, Buckingham Palace non ha voluto commentare la richiesta e i cortigiani hanno cercato di allontanare il monarca dal caso giudiziario degli Stati Uniti. Il Telegraph ha riferito che l'importo totale che la vittima e il suo ente di beneficenza riceveranno supererà effettivamente i 12 milioni di sterline, e sarà pagato i fondi provenienti dalla tenuta del Ducato di Lancaster, che recentemente è aumentata di 1,5 milioni di sterline a oltre 23 milioni di sterline.

il principe andrea e la regina elisabetta

Un certo numero di politici ha chiesto un’indagine sui conti del principe. La parlamentare laburista Nadia Whittome ha twittato: «Questo accordo non è un atto di filantropia – impedisce che questo caso vada in tribunale. Dobbiamo chiederci anche, da dove vengono i soldi?». Il parlamentare laburista Jess Philips ha detto che «è perfettamente ragionevole che al pubblico venga detto se i loro soldi hanno avuto un ruolo in questo accordo e l'onestà e la trasparenza su questa questione sono l'approccio migliore del principe per rispondere a queste domande».

E un parlamentare di York ha chiesto che il duca rinunci al titolo per rispetto agli abitanti.

Fonti hanno anche sottolineato che mentre ci sarà un "periodo di silenzio" durante le celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina, durante il quale entrambe le parti dovranno attenersi ai termini della dichiarazione accuratamente formulata di ieri, alla signora Giuffré non è stato impedito di scrivere un libro redditizio che racconti la sua storia e che potrebbe arrivare sugli scaffali in tempo per Natale. Nell’accordo firmato ieri, infatti, Virginia Roberts e il principe si sono impegnati a non rilasciare dichiarazioni su questa storia, ma solo durante il periodo del Giubileo. Staremo a vedere.

