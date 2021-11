LA REGINA È VIVA. E LOTTA MEGLIO DI NOI – CARLO PUÒ METTERSI L’ANIMA IN PACE E RIPORRE IL CARTONATO DELLA MADRE NELLO SCANTINATO: IERI, DOPO UN MESE DI ASSENZA DALLA SCENA PUBBLICA, ELISABETTA HA RICEVUTO AL CASTELLO DI WINDSOR IL DIMISSIONARIO CAPO DI STATO MAGGIORE NICK CARTER – LA SOVRANA, NONOSTANTE I PROBLEMI ALLA SCHIENA CHE L’HANNO COSTRETTA A RINUNCIARE A DIVERSI IMPORTANTI IMPEGNI, SI È PRESENTATA SENZA BASTONE E…

Paola De Carolis per il "Corriere della Sera"

la regina elisabetta incontra sir nick carter 2

Pochi giorni dopo aver saltato quello che nel calendario reale è tra gli appuntamenti più importanti dell'anno - la cerimonia per i caduti in guerra al cenotafio - la regina Elisabetta è tornata a farsi vedere in pubblico, ricevendo al castello di Windsor il generale sir Nick Carter, che alla fine del mese lascia l'incarico di capo di stato maggiore della Difesa.

Vestito fiorato, l'immancabile filo di perle e il cane Candy sempre vicino, la sovrana è apparsa in ottima forma nonostante l'infortunio alla schiena che domenica l'aveva costretta a rinunciare al Remembrance Sunday: sorridente, spiritosa e calorosa nei confronti di un uomo che, ha precisato, le dispiace veder andare via.

la regina elisabetta 3

«Otto anni sono tanti», le ha risposto sir Nick, ricordando che solo Lord Mountbatten, lo zio del principe Filippo, ha ricoperto il ruolo più a lungo di lui. «Presumo che una volta che si arriva a un incarico del genere sia più facile continuare», ha ribattuto Elisabetta, parole che non possono non ricordare la fibra e la forza di una donna salita sul trono nel 1952 e tuttora, nonostante i 95 anni, determinata a continuare a lavorare.

Era da circa un mese che il paese attendeva di vedere la regina per sincerarsi sulle sue condizioni di salute. A metà ottobre, dopo un tour de force che l'aveva portata da Windsor alla Scozia, al Galles, a Londra nonché a un ricevimento per investitori durante il quale era stata diverse ore in piedi, i medici avevano predisposto alcuni esami in ospedale, al King Edward VII della capitale, dove Elisabetta era rimasta una notte, e ordinato successivamente un periodo di riposo.

la regina elisabetta 1

Con rammarico, la sovrana aveva rinunciato a un viaggio in Irlanda del Nord e all'inaugurazione del vertice di Glasgow, alla cerimonia di domenica e al sinodo della Chiesa anglicana martedì. La settimana scorsa aveva incontrato il premier Boris Johnson. Ieri rieccola in azione tra l'ammirazione, il sollievo e l'affetto dei sudditi. Mentre il tempo scorre, prende forma la realizzazione che Elisabetta non ci sarà per sempre. Come stia esattamente non è chiaro.

Dalla Giordania, dove si trova con Camilla, il principe Carlo ha assicurato che la regina «sta bene» anche se, ha aggiunto, «quando arrivi a 95 anni nulla è semplice come lo era prima» Lui stesso ne sa qualcosa, ha scherzato, dato che ne ha compiuti 73.

