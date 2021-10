11 ott 2021 15:44

REGINE DI DENARI – IN ATTESA DI FINIRE SULLE BANCONOTE, ALCUNI VOLTI DI IMPORTANTI FIGURE STORICHE FEMMINILI DAL 2022 FINIRANNO SULLE MONETINE: LA ZECCA AMERICANA HA PRESENTATO IL PRIMO LOTTO DI MONETE DA 25 CENTESIMI CHE ONORANO ICONE COME LA POETESSA MAYA ANGELOU, L'ASTRONAUTA SALLY RIDE, L'ATTRICE ANNA MAY WONG, LA SUFFRAGISTA E POLITICA NINA OTERO-WARREN E…