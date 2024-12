IL REGNO UNITO SI CONFERMA UN GRANDE PAESE...ARABO - DIMENTICATE CHARLES, WILLIAM, EDWARD: IL NOME PIÙ DIFFUSO TRA I NUOVI NATI D'OLTREMANICA È... MUHAMMAD! SUPERATO NOAH (DI ORIGINE EBRAICA), ORA AL SECONDO POSTO. TERZO OLIVER. MUHAMMAD È NELLA TOP 10 DAL 2016. NEL 2012 ERA AL 20° POSTO - E LE FEMMINUCCE? POCHI CAMBIAMENTI: OLIVIA È SEMPRE AL PRIMO POSTO, SEGUITO DA...

Da www.mirror.co.uk

Curiosi di sapere qual è il nome più amato dai genitori del Regno Unito? Dimenticate Charles, William o Edward.

L' Office for National Statistics (ONS) ha svelato che al primo posto dei nomi per bimbi c’è Muhammad che ha superato Noah. Terzo posto per Oliver. Muhammad era il secondo nome più popolare l'anno scorso ed è nella top 10 dal 2016. Nel 2012, si era classificato solo al 20° posto, quindi è salito notevolmente nella classifica negli ultimi dieci anni. Muhammad è il nome più diffuso per i ragazzi in quattro regioni su nove, ma era al 63° posto in Galles.

Non ci sono stati cambiamenti nei primi tre nomi per le bambine, con Olivia, Amelia e Isla, in cima. Non sorprende che Olivia abbia rubato la corona come nome più popolare per le bambine per l'ottavo anno di fila.

