27 set 2019 11:30

REGOLIAMO I CONTI CON LE AGUZZINE DEL #METOO - CONDANNATA PER DIFFAMAZIONE SANDRA MULLER, LA GIORNALISTA FRANCESE CHE FECE PARTIRE SU TWITTER LA CAMPAGNA “DENUNCIA IL PORCO”, ATTACCANDO ERIC BRION, EX CAPO DEL CANALE TV “EQUIDIA” - SOSTENEVA DI ESSERE STATA MOLESTATA SUL LAVORO MA PER I GIUDICI LE COSE NON SONO ANDATE COSI’ - LA DONNA, CHE LO AVEVA SPUTTANATO RIPORTANDO IL CONTENUTO DI UN MESSAGGIO ("HAI LE TETTE GROSSE. TI FARO' GODERE..."), CONDANNATA A PAGARE UN RISARCIMENTO DI 15 MILA EURO…