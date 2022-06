Da liberoquotidiano.it

Scintille tra Maria Giovanna Maglie e Luciano Nobili a L'Aria che tira su La7. Ospiti di Myrta Merlino, i due hanno avuto uno scontro prima sui referendum e poi su Matteo Renzi. "Spari slogan così, Renzi aveva una decina di consulenze con società straniere e Paesi sospetti compresa la Russia", ha iniziato la Maglie. E il deputato di Italia viva ha replicato: "Attenzione a quello che dici! Se dice una sciocchezza di troppo poi ne deve rispondere".

"Io non ho mai avuto una querela in tutta la mia attività professionale", ha controbattuto allora la giornalista. Che poi ha aggiunto: "E' talmente vero che i partiti hanno abdicato al proprio ruolo, che nessuno ha titoli di superiorità.

E in una giornata come questa, in cui Italia viva ha perso i referendum insieme a tutti gli altri partiti che lo avevano appoggiato, non c'è niente di più fastidioso che sentire accuse fatte di slogan. Caro Nobili, la politica ha perso qualunque appeal per questa ragione. E siccome io di professione non faccio il politico, la responsabilità è di gente come lei. Poi mi smentisca sul senatore Renzi, ha o non ha delle consulenze?".

A quel punto Nobili ha risposto: "Renzi non ha alcuna consulenza con alcuna società russa, quindi la Maglie dovrà rispondere di quello che ha detto. Renzi aveva una consulenza con una società di car sharing guidata da un italiano che operava in Russia e si è dimesso immediatamente prima o comunque a ridosso dello scoppio del conflitto russo". E infine, riferendosi sempre alla Maglie: "Lei parla per menzogne".

