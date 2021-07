3 lug 2021 14:10

RESA DEI CONTI SOTTO IL CUPOLONE - IL TRIBUNALE VATICANO HA DISPOSTO LA CITAZIONE IN GIUDIZIONE DI 10 PERSONE PER LO SCANDALO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI DELLA SANTA SEDE A LONDRA - TRA GLI IMPUTATI CI SONO IL CARDINALE ANGELO BECCIU (ACCUSATO DI PECULATO ED ABUSO D'UFFICIO), MONSIGNOR CARLINO, TOMMASO DI RUZZA, CECILIA MAROGNA, RAFFAELE MINCIONE, GIANLUIGI TORZI E QUATTRO SOCIETÀ - “SONO STATE GENERATE CONSISTENTI PERDITE PER LE FINANZE VATICANE, AVENDO ATTINTO ANCHE ALLE RISORSE, DESTINATE ALLE OPERE DI CARITÀ PERSONALE DEL SANTO PADRE"