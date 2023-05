RESISTERE ALLA CENSURA È UNA MISSIONE IMPOSSIBILE, PERFINO PER “007” – I ROMANZI DI IAN FLEMING CHE RACCONTANO LA SAGA DI JAMES BOND SONO FINITI SOTTO LA MANNAIA DEL “POLITICAMENTE CORRETTO” E VERRANNO CENSURATI: VIA LA PAROLA “NEGRO” DAI LIBRI (SCRITTI A METÀ DEL SECOLO SCORSO), VERRÀ SOSTITUITA DA “PERSONA DI COLORE”. SARANNO RISCRITTE ALCUNE PARTI AMBIENTATE NEI NIGHTCLUB CONSIDERATE TROPPO MASCHILISTE...

1. I CENSORI VOGLIONO UCCIDERE 007

Estratto dell’articolo di Carlo Baroni per il “Corriere della Sera”

IAN FLEMING

[…] Qualcuno ha deciso di «riscrivere» la saga di 007. Dicono che il suo «papà» Ian Fleming si deve adeguare ai tempi. Però, basterebbe leggere la biografia di James Bond per capire quanto l’agente di sua maestà sia anticonformista. Un ribelle con lo smoking.

Intanto non è sposato (solo in un film, il meno riuscito, e con un attore dimenticato, George Lazenby, trova moglie ma rimane presto vedovo). In ogni caso un single provocava e provoca illazioni. Al netto delle infinite avventure sentimental-sessuali. È anche vero che se valesse solo il criterio matrimoniale persino Ugo Fantozzi sarebbe preferibile all’agente britannico.

La famiglia da mulino bianco James non l’ha mai conosciuta. Il futuro 007 perde i genitori quando ha solo 11 anni. E in modo drammatico. Lo cresce una zia. Si chiama Charmian. Fa l’antropologa. Anche lei non è sposata. Bond non è nemmeno inglese. Il padre Andrew è scozzese. La madre, Monique, Svizzera. La sua non è una famiglia facoltosa, ma coltissima. Insomma più istruito che ricco. Davvero pochissimo in linea con i tempi. Tutti i tempi.

Da agente segreto rispetta i capi, ma trasgredisce gli ordini. Dice sì solo alla Regina. E anche lei non sa negargli niente. Neanche di lanciarsi con un paracadute da un elicottero. In Skyfall si evince che nell’Inghilterra elisabettiana e protestante del XVI secolo gli avi di James erano cattolici controcorrente […]

2. 007: OPERAZIONE CENSURA. LE PAROLE CANCELLATE NEI ROMANZI DI JAMES BOND

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per www.repubblica.it

[…] Ma cosa sarà censurato nella nuova edizione in inglese della saga di James Bond? Vediamo. Innanzitutto sono stati rimossi molti riferimenti al colore della pelle, soprattutto nei passaggi con personaggi neri. Eliminato il termine dispregiativo “nigger”, per esempio, talvolta rimpiazzato da “persona nera” o “di colore”. In altri passaggi, invece, scomparirà completamente ogni riferimento al colore della pelle, vedi il caso di un poliziotto e un agente di frontiera in Licenza di uccidere. […]

Non solo. Anche altri passaggi considerati sessisti o maschilisti saranno sradicati. Un'altra scena di Vivi e Lascia morire, ambientata durante uno striptease in un nightclub di Harlem con Bond e l’agente della Cia Leiter, in origine era "Bond sentiva il pubblico ansimare e grugnire come maiali alla mangiatoia": sará modificato in "Bond poteva percepire la tensione elettrica nella stanza". Mentre rimarranno altri dubbi riferimenti a violenze sessuali, o “donne che blaterano” e che “non sanno fare il lavoro degli uomini”, e persino la definizione di omosessualità come una “cocciuta disabilità”. […]

