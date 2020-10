RESTATE IN ITALIA! LA FARNESINA RACCOMANDA DI EVITARE I VIAGGI ALL'ESTERO. E NON ESCLUDE ULTERIORI RESTRIZIONI SUGLI SPOSTAMENTI CHE RISCHIEREBBERO DI COMPLICARE EVENTUALI RIENTRI NEL NOSTRO PAESE. L’OMS: 'LE TERAPIE INTENSIVE SI RIEMPIONO IN EUROPA E USA'. LA FRANCIA VERSO UN NUOVO LOCKDOWN TOTALE. IL PRESIDENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO TRANSALPINO: “LA SECONDA ONDATA PIÙ FORTE DELLA PRIMA, SI RISCHIANO 100 MILA CASI AL GIORNO”

Considerato l'aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all'estero se non per ragioni strettamente necessarie. La Farnesina fa altresì presente, sul suo sito, che considerato l'alto numero dei contagi in molti Paesi europei, non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia. Analoghe problematiche di rimpatrio potrebbero verificarsi, con incidenza ben più grave, in caso di viaggi verso destinazioni extra-Ue.

Sono 26.771 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Francia. Lo annunciano le autorità sanitarie francesi, citate da France Info. I morti nello stesso arco di tempo sono stati 257: il totale dall'inizio dell'epidemia è ora 35.018. Aumentano anche i pazienti in terapia intensiva, 2.770 (+186 rispetto a ieri), e i ricoverati, 17.784 (+1.307). "Questo virus è molto difficile. Abbiamo acquisito molte informazioni, ma non sappiamo tutto.

Questa seconda ondata sarà probabilmente più forte della prima e l'impatto sul sistema sanitario sarà immediato, nelle prossime tre settimane, nei servizi di rianimazione": lo ha detto il presidente del comitato scientifico francese, Jean-Francois Delfraissy, ai microfoni di RTL. Per lui, attualmente, ci sono "probabilmente più di 50.0000 casi di coronavirus al giorno". Delfraissy ritiene che questo dato si "vada verso i 100.000 casi al giorno".

