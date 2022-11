15 nov 2022 17:58

I RESTI CHE NON TI ASPETTI – A LARGO DELLA FLORIDA UN GRUPPO DI SUB HA TROVATO INASPETTATAMENTE I RESTI DELLA NAVETTA SPAZIALE “CHALLENGER” – LO SHUTTLE ERA DECOLLATO NEL GENNAIO 1986 E DOPO POCHI MINUTI ERA ESPLOSO UCCIDENDO I 7 MEMBRI DELL’EQUIPAGGIO – FINO AD OGGI I RESTI DEL VELIVOLO NON ERANO STATI MAI RITROVATI...