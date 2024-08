NELLA RETE DELLA “VEDOVA NERA DO BRASIL” – ADILMA PEREIRA CARNEIRO, ARRESTATA CON L’ACCUSA DI AVER FATTO UCCIDERE IL MARITO, FABIO RAVASIO, METTENDO IN SCENA UN INVESTIMENTO PIRATA A MILANO, AVEVA ACCUMULATO UNA FORTUNA SENZA MAI AVERE UN LAVORO – ALLA 49ENNE BRASILIANA, ARRESTATA IN PASSATO DOPO ESSERE STATA BECCATA CON 12 CHILI DI COCAINA, SONO RICONDUCIBILI DIVERSI IMMOBILI E QUATTRO AUTO – LA DONNA, INTERROGATA DAI GIUDICI, SI È AVVALSA DELLA FACOLTÀ DI NON RISPONDERE…

ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell’articolo di Orlando Mastrillo per www.repubblica.it

adilma pereira carneiro

Adilma Pereira Carneiro ha scelto il silenzio davanti al giudice per le indagini preliminari Anna Giorgetti che questa mattina, lunedì, l’ha interrogata. La 49enne brasiliana […] era stata arrestata venerdì, insieme ad uno dei suoi numerosi figli e altri quattro presunti complici, per l’omicidio di Fabio […]

Per il sostituto procuratore di Busto Arsizio Ciro Caramore è la mente che ha organizzato l’uccisione del compagno 52enne e padre degli ultimi due figli della donna, simulando un incidente causato da un pirata della strada. Il movente sarebbe stato l'eredità per i due figli più piccoli, riconosciuti dalla vittima.

fabio ravasio

Secondo l’accusa ad aver eseguito materialmente l’omicidio sarebbe stato il figlio 26enne Igor Benedito che sarebbe stato alla guida dell’Opel Corsa nera, insieme al marito sedotto e abbandonato Marcello Trifone. […]

Anche Benedito non ha risposto al giudice, così come l’ultimo amante della donna, il barista Massimo Ferretti mentre i due “pali” che avrebbero segnalato il passaggio di Fabio Ravasio in sella alla sua bici, Fabio Lavezzo e Mirko Piazza, hanno ribadito la versione che avevano fornito quando sono stati interrogati per la prima volta dal pm.

Lavezzo, compagno di una delle figlie di Adilma, ha ripetuto di non essere stato a conoscenza delle reali intenzioni della donna e di aver segnalato il passaggio di Ravasio mentre Piazza ha confermato il suo ruolo e quello degli altri arrestati.

adilma pereira carneiro

Sono ancora tanti i misteri celati, invece, da Adilma già soprannominata la mantide di Parabiago. A partire dal vasto patrimonio che aveva a disposizione pur non avendo mai avuto un’occupazione regolare. Da quanto ricostruito dagli investigatori, infatti, alla donna sono riconducibili la casa in cui viveva una figlia, la cascina da ristrutturare e la casa in cui viveva con Ravasio ma anche una casa a Mentone e una a Vieste, quest’ultima ereditata dal precedente marito morto a 48 anni per un infarto. Adilma aveva a disposizione anche due Mercedes, una Bmw, la Opel Corsa nera usata per investire il compagno e il furgone che avrebbe utilizzato Lavezzo per l’appostamento.

Si tratta di numerosi beni che la donna era riuscita a farsi intestare o dei quali, comunque, era riuscita ad entrare in possesso. […]

adilma pereira carneiro fabio ravasio ucciso mentre era in bicicletta adilma pereira carneiro fabio ravasio fabio ravasio ucciso mentre era in bicicletta fabio ravasio fabio ravasio ucciso mentre era in bicicletta fabio ravasio