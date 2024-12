IN RETE MOLTI UTENTI SOLIDARIZZANO CON IL KILLER DI BRIAN THOMPSON, IL CEO DI "UNITEDHEALTHCARE" FREDDATO A COLPI DI PISTOLA A NEW YORK - NEGLI STATI UNITI NON C'E' MOLTA EMPATIA VERSO GLI ASSICURATORI, CONSIDERATI I RESPONSABILI DELLA MORTE DEI PAZIENTI A CUI SONO STATE NEGATE CURE COSTOSE – GLI INVESTIGATORI ESCLUDONO CHE L'UOMO CHE HA PREMUTO IL GRILLETTO SIA UN ASSASSINO PROFESSIONISTA: HA COMMESSO TROPPI ERRORI (LE TRACCE DI DNA LASCIATE IN UNO STARBUCKS, IL SOGGIORNO IN UN OSTELLO CON ALTRE PERSONE, LO ZAINO RITROVATO A CENTRAL PARK), UN ASPETTO ANCORA PIÙ PREOCCUPANTE: IL SUO GESTO POTREBBE ISPIRARE IMITATORI…

IL KILLER DI BRIAN THOMPSON

1. RITROVATO A CENTRAL PARK LO ZAINO DEL KILLER DEL CEO

(ANSA) - La polizia di New York ha trovato a Central Park lo zaino del killer del ceo della UnitedHealthcare Brian Thompson. Lo riferisce la Cnn. L'assassino era scappato nel parco della Grande Mela subito dopo aver freddato il manager e poi era stato ripreso dalle telecamere di sicurezza senza lo zaino grigio che aveva al momento dell'agguato.

2. L’FBI ACCELERA LA CACCIA ALL’UOMO MA TANTI IN RETE CELEBRANO IL KILLER

Estratto dell’articolo di Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

La polizia di New York è convinta di essere vicina all’individuazione del killer del capo di United HealthCare, anche se è certo che il giovane abbia lasciato lo Stato: ha 200 foto dell’assassino ripreso fin dal suo arrivo a New York, dieci giorni fa, su un bus Greyhound proveniente da Atlanta e il Dna che ha lasciato sui rifiuti di cibo e bevande consumati in uno Starbucks.

OMICIDIO DI BRIAN THOMPSON

Una caccia all’uomo di un’intensità senza precedenti per catturare un omicida che nelle reti sociali per molti è già un eroe. Una sorta di Robin Hood, vendicatore dei pazienti che si sono visti negare cure costose ma essenziali per la loro sopravvivenza.

Il killer, […] è stato visto a un terminal di autobus. Così, mentre la sua ricerca si estende ovunque con l’intervento dell’Fbi e il coinvolgimento di 80 polizie di ogni parte d’America, si diffonde il panico tra i manager della sanità. […] Allied Universal, la più grossa tra le società che forniscono servizi di sicurezza alle imprese, da mercoledì è subissata di richieste di protezione […]

BRIAN THOMPSON

Gli investigatori hanno molti indizi, visto che il killer ha dormito in un ostello con altre persone, già interrogate. Anche questo ha fatto cadere la pista dell’assassino professionista: […] un killer non si fa vedere in giro, si isola in una camera di un albergo anonimo, non lascia tracce in uno Starbucks, non perde un cellulare.

Anche la freddezza nello sparare, inizialmente attribuita a un assassino di mestiere, ora è vista diversamente: potendo agire di sorpresa, ha sparato da troppo lontano colpendo all’inizio Brian Thompson a un polpaccio. Solo una pallottola al torace è risultata mortale. […] ora si teme che il giovane assassino del Ceo di un gigante delle assicurazioni possa ispirare imitatori.

[…] In rete, intanto, sono migliaia i post di gente che solidarizza con l’assassino o, comunque, non condanna l’omicidio sostenendo che gli assicuratori sono indirettamente responsabili della morte di pazienti ai quali sono state negate cure costose. Le compagnie tolgono dai loro siti web i nomi dei manager, ma c’è chi pubblica sui social elenchi dei dirigenti più in vista.

OMICIDIO DI BRIAN THOMPSON - L ASSASSINO RIPRESO DALLE TELECAMERE DI SICUREZZA

Un dipendente di un ospedale racconta di cardiochirurghi che, minacciati, hanno operato gratis pazienti con malattie cardiache dopo il rifiuto di assistenza della United.

E Reddit ha chiuso un canale di discussione sul caso che si era addirittura riempito di parodie basate sulle frasi classiche con cui l’assicurazione rifiuta un intervento: «Mostrare cordoglio e pregare per la vittima? Bisogna prima aspettare l’autorizzazione». Poi la finta infermiera che riceve in ospedale il manager morente: «Capisco che sanguini, ma prima dovresti verificare se puoi essere curato in un luogo meno costoso di questo ospedale».

