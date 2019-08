DAGONEWS

jeffrey epstein

Jeffrey Epstein impiegò un esercito di "discepoli" e una complessa rete di compagnie di cui si serviva per reclutare ragazze minorenni.

Le accuse più esplosive sono dettagliate nella causa presentata da Katlyn Doe, che afferma che Epstein l'ha ricattata quando aveva 17 anni per fare sesso con lui promettendole di pagare un costoso intervento chirurgico di cui aveva bisogno e quindi minacciandola di fare in modo che non avrebbe mai ricevuto cure se si fosse rifiutata.

jennifer araoz

Katlyn ha continuato a fare sesso con Epstein credendo che alla fine avrebbe pagato per le sue cure mediche, ma nel 2013 arrivò una nuova richiesta. Una donna, descritta dalla ragazza come "una cittadina non statunitense di cui Epstein si serviva per reclutare le ragazze” aveva bisogno di risiedere permanentemente negli Stati Uniti: per poter rimanere nel Paese Epstein fece in modo che Katlyn sposasse la donna a New York, dove il matrimonio tra persone dello stesso sesso era stato legalizzato due anni prima.

johanna sjoberg

Il finanziere ha continuato a fare sesso con Katlyn durante i primi mesi del matrimonio, ma l’anno successivo la ragazza, che aveva compiuto 25 anni e considerata troppo ormai vecchia, venne sistemata in un appartamento di Manhattan.

Katlyn e sua moglie sono rimaste sposate fino al 2017, quando hanno divorziato. Ma Epstein fece una serie di passi falsi nei confronti della ragazza prima rifiutandole di darle 10mila dollari e poi non pagando nemmeno un dollaro per le sue cure. Circostanze che hanno portato la ragazza a parlare e a denunciare.

jeffrey epstein

Tra le accuse contro Epstein c’è anche quella di aver continuato a fare sesso con ragazze minorenni nel periodo in cui era in libertà vigilata in Florida mentre era sotto sorveglianza degli agenti dello sceriffo. Le nuove rivelazioni emergono dopo che altre donne hanno accusato Epstein di averle costrette a essere le sue schiave sessuali.

jena lisa jones JEFFREY EPSTEIN virginia giuffre

