21 apr 2024 15:36

LE REUNION CHE CI MERITIAMO – VICTORIA BECKHAM COMPIE CINQUANT’ANNI E FESTEGGIA CON LE SPICE GIRLS IN UN ESCLUSIVO CLUB DI MAYFAIR, A LONDRA - AL PARTY, DOVE SONO STATE STAPPATE 3500 BOTTIGLIE, C’ERANO UN CENTINAIO DI INVITATI TRA CUI LE EX SPICE, EMMA BUNTON, MEL C, MEL B E GERI HALLIWELL: LE CINQUE NON POTEVANO SOTTRARSI AL BALLETTO DI RITO E SONO STATE RIPRESE DA DAVID BECKHAM MENTRE SI SCATENAVANO SULLE NOTE DI “STOP” - AL PARTY AVVISTATO ANCHE TOM CRUISE E... - VIDEO