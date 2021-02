16 feb 2021 12:18

LA REVIRGINATION DELLE BOLLICINE - COCA COLA VUOLE FAR CONFEZIONARE LE SUE BIBITE IN BOTTIGLIE DI CARTA RICICLATA (E RICICLABILE) PER SCROLLARSI DI DOSSO L’ODIOSO PRIMATO DI ESSERE L'AZIENDA RESPONSABILE DELLA MAGGIOR PARTE DELL’INQUINAMENTO DA PLASTICA NEL MONDO - MA NON È FACILE: BISOGNA DARE ALLA CARTA UNA CONSISTENZA IN GRADO DI IMPEDIRE LA FUORIUSCITA DI GAS DALLE BEVANDE GASSATE E OCCORRE ANCHE CHE LE FIBRE…