22 ago 2022 17:44

RIAPRITE LE SCUOLE: I RAGAZZINI SI ANNOIANO – ATTO DI VANDALISMO IN UNA CHIESA DI PIONCA, IN PROVINCIA DI PADOVA, DOVE QUATTRO GIOVANI, TRA I 13 E I 14 ANNI, HANNO DATO FUOCO A UN CROCIFISSO NELLA CHIESA DI SANT’AMBROGIO. IL GRUPPETTO È ENTRATO IN SELLA ALLE LORO BICI FINO A SOTTO L'ALTARE, HA PRESO DEI LUMINI, SI È INFILATO IN UN CONFESSIONALE E HA DATO FUOCO A UNA CROCE – È STATO IL FUMO AD ATTIRARE L’ATTENZIONE DI…