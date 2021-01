27 gen 2021 19:07

RICARICATE LO SMARTPHONE IN AUTO? È UNA PESSIMA IDEA - LA PORTA USB DELLE MACCHINE NON SEMPRE RIESCE A FORNIRE LA GIUSTA ENERGIA E DI CONSEGUENZA IL CELLULARE RISCHIA DI SPEGNERSI - LA FREGATURA È DOPPIA: SI PUÒ ROVINARE NON SOLO LA BATTERIA DEL TELEFONINO, MA ANCHE QUELLA DELLA VETTURA, SPECIALMENTE PER CERTI MODELLI...