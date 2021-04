RICCASTRI ALLOCCONI DI TUTTO IL MONDO: ADESSO ANCHE VOI POTRETE ANDARE IN CAMPEGGIO - E’ ARRIVATA LA TENDA THE NORTH FACE X GUCCI IN VENDITA ALLA MODICA CIFRA DI 3.000 EURO - LA NUOVA GAMMA DELLA CASA DI MODA ITALIANA, IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ AMERICANA DI PRODOTTI PER ATTIVITÀ RICREATIVE ALL'APERTO, COMPRENDE ANCHE UN SACCO A PELO DA MILLE EURO, GIACCHE DA 2.240 EURO E…

Gucci ha rivelato la sua ultima creazione in collaborazione con la società americana di prodotti per attività ricreative all'aperto + The North Face: una tenda da 3000 euro e un sacco a pelo coordinato per altri 1000 euro. La gamma comprende anche giacche da 2240 euro e stivali da 1200 euro.

La descrizione del prodotto recita: "Questa tenda in nylon fa parte della collezione The North Face x Gucci, una collaborazione che collega due marchi con storia e valori simili per celebrare lo spirito di esplorazione. The North Face ha un ricco archivio che spinge l'innovazione e infrange le regole nella creazione di stili con dettagli di design unici e distintivi.

