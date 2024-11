15 nov 2024 17:44

PER I RICCHI I SOLDI NON SONO MAI ABBASTANZA – MEGA MULTA PER SOTHEBY’S ACCUSATA DI AVER AIUTATO ALCUNI CLIENTI A NON PAGARE LE TASSE: LA CASA D’ASTE HA RAGGIUNTO UN ACCORDO CON LA PROCURA DI NEW YORK, ACCETTANDO DI PAGARE PIÙ DI SEI MILIONI DI DOLLARI PER I PROCEDIMENTI A SUO CARICO – SECONDO IL PROCURATORE, LA CASA D'ASTE AVEVA "INCORAGGIATO I CLIENTI A SOSTENERE CHE LE OPERE ACQUISTATE FOSSERO DESTINATE ALLA RIVENDITA". UNO SCHEMA PERMETTEVA "DI EVITARE DI PAGARE LE TASSE DI…"